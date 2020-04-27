Игонин и Черданцев объяснили, почему FIFA не заменит реальный футбол

Мир после пандемии уже не будет прежним: признанный и набирающий по всему миру популярность киберспорт однажды может войти в плеяду олимпийских видов спорта. Правда, какие-то вещи все-таки останутся незыблемыми: реальный футбол симуляторы вряд ли заменят. К таким выводам пришли эксперты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В эпоху карантина и самоизоляции большой футбол оказался в законсервированном состоянии. Крупные первенства — ну, за исключением чемпионата Белоруссии — из-за COVID-19 либо отменены, либо отложены на неопределенный срок.

На этом фоне заметным становится киберспорт. Знаменитые спортсмены, в том числе — отечественные футболисты в последнее время активно рассказывают о своем увлечении компьютерными играми. Например, Артем Дзюба рассказал, что стал больше играть в Counter-Strikе, а Федор Смолов и вовсе признался, что вкладывает значительные средства в виртуальный инвентарь того же шутера.

Может ли киберспорт стать альтернативой большому спорту? Сможем ли мы прожить без стадионов, воющих трибун и настоящего футбола? Может ли FIFA заменить игрокам реальный футбол? Для тех, кто пропустил прямой эфир, Федеральное агентство новостей подготовило обзор пресс-конференции.

Что станет с киберфутболом после пандемии?

Когда пандемия коронавирусной инфекции сойдет на нет, жизнь войдет в привычное русло и футбольные фанаты снова заполонят трибуны стадионов, массовое увлечение киберфутболом пойдет на спад. Уверенность в этом выразил российский футболист, депутат Госдумы Алексей Игонин.

«В тот момент, когда настоящий спорт в жизни появится, естественно, киберфутбол уйдет на второй план», — считает спортсмен.

Причина популярности компьютерных игр, в том числе симуляторов футбола, вполне понятна. В FIFA практически каждый может почувствовать себя игроком уровня Лионеля Месси или Криштиану Роналду. В реальном футболе добиться таких высот могут лишь единицы.

«Основной вопрос вот в чем: человеку хочется всего и сразу с наименьшими потерями. Понятно, что [в симуляторах] можно играть и выигрывать, участвовать в соревнованиях. Если постараться это сделать в настоящем футболе, нужно минимум лет 15-20 тренироваться. И то не факт, что у тебя получится. С футбольным симулятором это намного проще сделать», — объяснил Алексей Игонин.

В целом, повальное увлечение компьютерными играми беспокоит спортсмена. Игонин рассказал историю, как однажды пришел в гости к знакомому — футболисту и фанату компьютерных игр.

«Был один футболист, в те времена, когда я еще играл. Я пришел к нему в гости — мы не виделись полгода. Он включил компьютер и стал играть. Он играл в футбол. Для меня это был шок. Я посидел рядом, потом пошел в гостиную, там посидел, попил чай, а минут через 40 уехал домой», — недоуменно констатировал Игонин.

Отчасти именно поэтому Игонин не может точно ответить на вопрос: а нужно ли обществу и государству поддерживать развитие киберспорта. Проблема здоровья людей и так стоит в современном мире достаточно остро.

«Нагрузка, потеря времени, потеря физической активности очень остро стоит в обществе. Если мы будем много времени уделять таким видам спорта, то что дальше будет? Я переживаю все-таки за здоровье людей», — резюмировал футболист.

FIFA против реального футбола

Говорить, что киберспорт потеснит спорт реальный, не готов и известный российский спортивный комментатор, голос многих футбольных матчей Георгий Черданцев. Прежде всего потому, что крайне сложно загнать виртуальную реальность в рамки реального мира.

«Я думаю, что спорт подразумевает нагрузку либо физическую, как в большинстве видов спорта, либо умственную, как в шахматах. Думаю, что в киберспорте, при всем уважении к его участникам, ни того, ни другого нет», — считает Георгий Черданцев.

Однако для людей с ограниченными возможностями киберспорт может стать хорошей отдушиной. Это еще один шанс на социализацию и самореализацию, отметил комментатор.

«Мне кажется, что киберспорт — это очень хорошая вещь для людей с ограниченными возможностями. Если им предлагать как-то более активно в этом деле участвовать, мне кажется, это и социализация хорошая, и активность. Пусть хотя бы руками, пусть и с помощью телевизора, но с этой точки зрения это спорт — здесь можно играть командой, соревноваться, добиваться каких-то успехов. Таких людей тысячи, если не миллионы. А ими никто не занимается», — сказал Георгий Черданцев.

Комментатор признался, что сам увлекается компьютерными играми. Он предположил, почему профессиональные спортсмены, футболисты, играют в FIFA.

«Я играю в Football Manager. Мы любим футбол, и спортсмены-футболисты хотят быть ближе к своей непосредственно профессиональной деятельности хотя бы с помощью компьютера. Что-то такое на уровне ДНК происходит», — пошутил Черданцев.

Правда, уверен он, FIFA никогда не станет популярнее живого футбола. Причина проста — таких эмоций, как на стадионе, ни один симулятор обеспечить не может.

«Никогда этого не будет, потому что никакой киберспорт, никакое сидение у экрана не заменит живые эмоции. Это не может затмить те решения, которые принимает на поле Лионель Месси или те финты, которые делает Неймар», — резюмировал Георгий Черданцев.

Светит ли киберспорту Олимпиада?

Бывший профессиональный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев не исключает, что однажды киберспорт доберется и до Олимпиады. По его мнению, дискутировать, спорт ли это, можно очень долго — то же самое было и с шахматами.

«Не удивлюсь, если через 10 лет киберспорт дойдет до Олимпиады. <…> Киберспорт признан спортом в России и других странах. Остается лишь техническая [часть], чтобы он соответствовал олимпийским. Только критерии», — считает парламентарий.

При этом некоторые виды спорта сейчас испытывают проблемы — становятся менее привлекательными, уходят в прошлое.

«У чиновников возникают мысли, чтобы просто зарабатывать деньги. МОК (Международный олимпийский комитет. — Прим. ред.) заточен на то, чтобы зарабатывать деньги. На примере последних допинг-скандалов можете проследить. Еще интересная вещь: МОК имеет право тратить свои средства как посчитает нужным, и сам себя контролирует», — добавил Николай Валуев.

Киберспорт изнутри

Из чего все-таки состоит киберспорт и чем живут киберспортсмены? Приоткрыли завесу этой тайны сооснователь сети киберактивных клубов и арен Colizeum Алексей Локонцев и руководитель академии киберспорта ONBATLE при СПБГУТ Артур Годлевский.

От простых компьютерных игр киберспорт отличается в первую очередь тем, что это — четко выраженная система со своими условиями и требованиями к участникам. Миф о киберспортсменах, «сидящих на энергетиках», уже ушел в прошлое.

«Это не просто времяпрепровождение, это достижение определенных результатов. Имеют место и тренировки, и работа с психологом, и обязательные физические нагрузки. Неподготовленный организм просто не справится с такими нагрузками. Поэтому: посещение спортзала, кардионагрузки, силовые нагрузки, соблюдение приема пищи», — сказал Артур Годлевский.

Эта сфера кажется простой и доступной для громких достижений лишь со стороны. Как и в любых видах спорта, здесь требуются самоотдача и самоотверженность участника.

«Киберспорт — тяжелый спорт, но те, кто самоотверженно отдаются ему, имеют больше шансов стать более успешными», — констатировал Алексей Локонцев.

Родителей киберспортсменов зачастую удивляет то, как их дети зарабатывают деньги. А уровень их дохода может намного превышать зарплаты пап и мам.

«Зарабатывать [киберспортсмены] могут больше, чем родители. Родителей даже удивляет, что дети могут больше заработать больше, чем они», — констатировал сооснователь Colizeum.

И если реальный спорт сейчас из-за пандемии коронавируса оказался в состоянии вакуума, то киберспорт ожидает всплеск интереса к себе, резюмировал Алексей Локонцев.