Академик РАН: Антитела к COVID-19 не гарантируют, что человек не заболеет вновь

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова объяснила, почему новая коронавирусная инфекция все еще «на полшага впереди» человечества.
По словам Лейлы Намазовой-Барановой, вокруг COVID-19 «невероятное количество мифов и правды, основанной на научных фактах».
«Но даже там, где обсуждаются научные факты, они не всегда трактуются правильно. К сожалению, вирус пока еще на полшага впереди нас. Я имею в виду, в наших знаниях, в наших попытках узнать его лучше. Так, уже звучала идея посмотреть антитела и почувствовать себя спокойнее. Но на самом деле это не так. Это [наличие антител] говорит о том, что ваш организм уже когда-то встречался с этим вирусом. Возможно, вы перенесли болезнь в легкой или даже бессимптомной форме. Но мы пока не знаем, защищают ли эти антитела, являются ли они тем типом нейтрализующих антител, которые в последующем при встрече с тем же возбудителем защитят организм», — заметила академик РАН в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Именно поэтому нельзя измерить антитела и сказать, что вот этот человек может выходить на работу, а этот — нет. Потому что есть вероятность заболеть коронавирусом во второй раз.
«С медицинской точки зрения абсолютно согласна с руководителем Роспотребнадзора [Анной Поповой] в том, что, не пережив третий эпидемиологический цикл, то есть еще две недели, мы не сможем быть уверенными в том, что действительно те результаты, которых достигла наша страна — а они реально хорошие — дадут нам возможность правильно спрогнозировать меры, чтобы выйти из режима самоизоляции», — отметила профессор Намазова-Баранова.
Она согласилась, что люди, живущие в небольших городах и сельской местности, страдают в меньшей степени, чем люди, запертые в мегаполисах.
«Принимая решение о карантинных мерах следующих двух недель, надо хорошо взвесить, оставлять ли людей в самоизоляции в их городских квартирах или все-таки позволить очень организованно выехать, например, на их дачные или садовые участки.
Но здесь, опять же, надо очень хорошо людям объяснить, что если будет принято такое решение, это не для того, чтобы на даче собрать соседей на пресловутые шашлыки. Самоизоляция — это самоизоляция, а не встреча с друзьями», — подчеркнула Лейла Намазова-Баранова.