Академик РАН: Антитела к COVID-19 не гарантируют, что человек не заболеет вновь

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова объяснила, почему новая коронавирусная инфекция все еще «на полшага впереди» человечества.

По словам Лейлы Намазовой-Барановой, вокруг COVID-19 «невероятное количество мифов и правды, основанной на научных фактах».

«Но даже там, где обсуждаются научные факты, они не всегда трактуются правильно. К сожалению, вирус пока еще на полшага впереди нас. Я имею в виду, в наших знаниях, в наших попытках узнать его лучше. Так, уже звучала идея посмотреть антитела и почувствовать себя спокойнее. Но на самом деле это не так. Это [наличие антител] говорит о том, что ваш организм уже когда-то встречался с этим вирусом. Возможно, вы перенесли болезнь в легкой или даже бессимптомной форме. Но мы пока не знаем, защищают ли эти антитела, являются ли они тем типом нейтрализующих антител, которые в последующем при встрече с тем же возбудителем защитят организм», — заметила академик РАН в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Именно поэтому нельзя измерить антитела и сказать, что вот этот человек может выходить на работу, а этот — нет. Потому что есть вероятность заболеть коронавирусом во второй раз.

«С медицинской точки зрения абсолютно согласна с руководителем Роспотребнадзора [Анной Поповой] в том, что, не пережив третий эпидемиологический цикл, то есть еще две недели, мы не сможем быть уверенными в том, что действительно те результаты, которых достигла наша страна — а они реально хорошие — дадут нам возможность правильно спрогнозировать меры, чтобы выйти из режима самоизоляции», — отметила профессор Намазова-Баранова.

Она согласилась, что люди, живущие в небольших городах и сельской местности, страдают в меньшей степени, чем люди, запертые в мегаполисах.