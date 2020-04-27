Футболист Игонин предупредил об опасности замещения реального спорта симуляторами

Санкт-Петербург, 27 апреля. Футбольные симуляторы FIFA и Pro Evolution Soccer в будущем станут популярнее традиционного футбола, но эта перспектива совсем не радужная. Такое мнение выразил футболист, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Спортсмен принял участие в обсуждении темы «Что такое киберспорт и почему это спорт?». Вместе с другими экспертами он прокомментировал вынужденный карантин в мировом спорте и порассуждал, почему спорт в киберпространстве привлекает все больший интерес.

«Это естественно. Ровно так же, как все виртуальное становится интереснее происходящего. К сожалению, общество движется в таком направлении. Не так скоро, не на нашем веку, но все к этому идет», — отметил Игонин.

По мнению футболиста, ситуация меняется из-за того, что современному человеку «хочется все и сразу, и с наименьшими потерями». Впрочем, это может обернуться негативными последствиями для здоровья нации.

«Спорт — это не только движение. Массовый спорт, особенно командный спорт — это воспитание духа, характера наших детей, здесь очень много решается вопросов. Даже если ты будешь заниматься киберспортом не лежа, а в некоем движении — все равно не все задачи решаются», — подчеркнул спикер.

Он также выразил опасение насчет перехода профессионального спорта в виртуальную плоскость. Пока, по словам Игонина, профессиональные игроки лишь развлекаются при помощи видеоигр и после окончания режима самоизоляции все же вернутся к традиционному спорту.