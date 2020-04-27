«Альянс врачей» распространил фейковое письмо о несуществующей больнице в Татарстане

Москва, 27 апреля. Профсоюз «Альянс врачей» попался на распространении очередного фейка, на этот раз о деспотичном руководстве несуществующей больницы в Татарстане.

Организация, созданная одиозным блогером Алексеем Навальным, опубликовала в своем Twitter-аккаунте «зов о помощи» — письмо, якобы написанное врачом больницы скорой медицинской помощи (БСМП) города Нижнекамска.

В послании, явно составленном на эмоциях и с ошибками, он утверждал, что реальные цифры заболевших коронавирусом «скрываются». По его словам, больницы города переполнены пациентами с двусторонней пневмонией, но официально заявляется лишь о трех случаях COVID-19.

Врач рассказал, что медиков «не снабдили необходимыми средствами защиты», отчего у них «начались проблемы со здоровьем». А деспотичное руководство больницы, по его словам, «запрещает» сотрудникам рассказывать о происходящем.

«Альянс врачей», которым руководит Анастасия Васильева, разместил это послание, даже не потрудившись проверить, есть ли на самом деле такая больница.

О том, что распространяемая профсоюзом история — ложь, рассказал один из пользователей Twitter. Он признался, что захотел проверить, как «Альянс врачей» реагирует на поступающую информацию. Мужчина придумал имя врача и со старого почтового ящика написал «самое безумное в его жизни письмо».

Автор послания рассказал, что ответ не заставил себя ждать — ему предложили записать коллективное видео из больницы. Но выдуманный медик отказался якобы под предлогом страха лишиться работы. Спустя почти две недели профсоюз попросил уточнить адрес больницы, но мужчина не стал продолжать переписку.

«Каково было мое удивление, когда я сегодня увидел этот твит. Вот на таком они донаты собирают с вас, дорогие мои, на таком хайпятся, информацию не проверяют. Выводы делайте сами, друзья», — цитирует его «Политика Сегодня».

Федеральное агентство новостей ранее выяснило, что «Альянс врачей», устроивший сбор пожертвований на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ), за счет отсутствия официальной отчетности мог использовать три миллиона рублей, полученных от населения, в личных интересах. Васильева воспользовалась ситуацией с пандемией коронавируса и прикрылась стремлением помочь медицинским работникам ради достижения собственных целей.