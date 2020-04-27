Регионы России получили деньги для дополнительных выплат медикам

Москва, 27 апреля. Все российские регионы получили средства для дополнительных выплат медикам за борьбу с коронавирусом, на сегодня 28 субъектов уже могут их производить, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами РФ, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные регионы России смогут производить выплаты после подписания соглашения со своей стороны и направления их на подпись в Минздрав.

Врачи, оказывающие скорую медпомощь гражданам с коронавирусом, получат 50 тысяч рублей в месяц, средний и младший персонал — 25 тысяч рублей месяц. Врачи, которые оказывают специализированную медицинскую помощь больным с коронавирусом, — 80 тысяч рублей в месяц; среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей в месяц.

Вспышка неизвестной инфекции была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса — и в середине марта объявили ситуацию с COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в топ-5 стран по числу заразившихся вошли США, Испания, Италия, Франция и Германия, указал телеканал «360».