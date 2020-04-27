Перенджиев сравнил атаку Израиля на Сирию с «укусом шакала»

Армия обороны Израиля нанесла новый удар по территории Сирии. Сегодняшняя ракетная атака в окрестностях Дамаска привела к гибели мирных жителей. Об обстоятельствах израильской агрессии — в материале Федерального агентства новостей.

Новый удар Израиля

Жители ливанского города Сайда отметили звук пролета самолетов ВВС Израиля на низкой высоте около 4.30 утра. Известно, что Израиль заранее — в 4.08 утра — выпустил предупреждение для всех гражданских бортов, следующих над оккупированными Голанскими высотами.

NOTAM C1148/20 has been issued in the Golan, most likely affiliated to this event. pic.twitter.com/eqkxBspY26 — Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) April 27, 2020

Авиация нанесла удар из воздушного пространства Ливана в 4.55 по местному времени (совпадает с московским). Вероятно, что для авианалета вновь были задействованы новейшие истребители F-35I, которые на низкой высоте вышли на позицию для удара. Различные источники сообщают о восьми ударах или же восьми выпущенных ракетах.

Практически сразу же сработали системы ПВО Сирии в районе аэропорта «Меззе» — десятки сирийцев, в том числе специальный корреспондент Федерального агентства новостей, стали свидетелями запуска ракет-перехватчиков.

Мирные жертвы

Сирийская армия объявила через официальные СМИ, что средства ПВО перехватили большинство ракет, запущенных по окрестностям Дамаска. Не перехваченные, согласно заявлению сирийского агентства SANA, причинили «определенный материальный ущерб» и не привели к жертвам среди военных.

Однако спустя несколько часов стало известно, что в этот раз в результате агрессии Израиля погибли мирные жители: в населенных пунктах Аль-Хаджейра и Аль-Адалия погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, получили ранения.

Photos from the house in Damascus that was allegedly hit by shrapnel from the IDF strike.



3 dead, 4 wounded all reported to be civilians. pic.twitter.com/isjBfphc8Q — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 27, 2020

Полной информации о последствиях нападения пока нет. По неподтвержденным данным, целями ночных авиаударов стали аэропорт «Меззе» и армейская база в районе Кясве. Возможно, ракеты, запущенные по этим объектам, были перехвачены.

Преступления Израиля

Израиль мотивирует свою агрессию против Сирии борьбой с Ираном и проиранскими формированиями, в том числе ливанским шиитским движением «Хезболла», чьи бойцы были и остаются важным союзником Дамаска в борьбе с террористами. При этом все связанные с Ираном формирования законно действуют на территории Сирии по официальному приглашению властей.

Однако сегодня действия ЦАХАЛ вышли за рамки «агрессивного сдерживания». Израиль совершил сегодня сразу четыре международных преступления:

вторгся боевой авиацией в воздушное пространство Ливана;

совершил нападение на другую сторону из воздушного пространства нейтральной державы;

совершил нападение на Сирию без формального объявления войны; и, наконец

убил мирных жителей Сирии.

Вместе эти действия, по словам члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, вполне могут быть квалифицированы как военное преступление.

«Израиль может сколько угодно оправдывать «агрессией из Сирии» — однако выглядит это несуразно. Сирии самой бы защититься от многочисленных врагов. Агрессия легко сходит с рук Израилю, поскольку на сегодняшний день Сирия слаба, истекает кровью и не может дать достойный ответный удар. С чем это сравнить? Разве что с действиями шакала, который кусает ослабленного зверя, который едва может сопротивляться!» — возмутился Переджиев.

Сомнительно, чтобы Израиль действовал бы аналогичным образом в отношении какой-либо другой страны, отметил эксперт. Такие авиаудары возможны только в рамках комплексной агрессии против Сирии.

«Применяются, так скажем, «террористические технологии». [В агрессии участвуют многие страны:] и США, и с Турцией проблемы, и курдов настраивают против правительства Сирии. И Израиль используется, чтобы дополнительно надавить», — указал собеседник Федерального агентства новостей.

Россия не оставит без реакции инцидент с гибелью мирных жителей Сирии, уверен Перенджиев. К сожалению, вряд ли Израиль прислушается.

«Россия явно против таких действий и осуждает такие действия Израиля. В общем-то, обращения к Израилю по поводу Сирии мы делали неоднократно, однако не только мы стараемся поддерживать с Израилем хорошие отношения — у США с Израилем тоже очень хорошие отношения, — отметил Александр Перенджиев. — И удары по Сирии — в значительной мере заказ США».

Русское оружие и американский заказ

Действия Израиля во многом мотивированы стремлением проверить — насколько решительно настроена Россия на поддержку Сирии, предположил собеседник ФАН.

«Вы размещаете С-400, «Панцири» — а мы проверим, насколько они эффективны», — описал Перенджиев логику Израиля, предположив, что эти удары — часть международной коммерческой гонки вооружений. — Сейчас Россия — на втором месте в мире по продажам оружия. И большим спросом пользуются системы ПВО. Мы регулярно показываем, как в Сирии системы прошли испытания и показали свою эффективность — а их заказ в том, чтобы показать российское вооружение негодным и сбить на него спрос!»

На вооружении Израиля — большое количество американского вооружения, и Сирия для США — не менее важный испытательный полигон, чем для России.