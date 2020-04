Перенджиев сравнил атаку Израиля на Сирию с «укусом шакала»

Армия обороны Израиля нанесла новый удар по территории Сирии. Сегодняшняя ракетная атака в окрестностях Дамаска привела к гибели мирных жителей. Об обстоятельствах израильской агрессии — в материале Федерального агентства новостей.

Жители ливанского города Сайда отметили звук пролета самолетов ВВС Израиля на низкой высоте около 4.30 утра. Известно, что Израиль заранее — в 4.08 утра — выпустил предупреждение для всех гражданских бортов, следующих над оккупированными Голанскими высотами.

NOTAM C1148/20 has been issued in the Golan, most likely affiliated to this event. pic.twitter.com/eqkxBspY26

Авиация нанесла удар из воздушного пространства Ливана в 4.55 по местному времени (совпадает с московским). Вероятно, что для авианалета вновь были задействованы новейшие истребители F-35I, которые на низкой высоте вышли на позицию для удара. Различные источники сообщают о восьми ударах или же восьми выпущенных ракетах.

Практически сразу же сработали системы ПВО Сирии в районе аэропорта «Меззе» — десятки сирийцев, в том числе специальный корреспондент Федерального агентства новостей, стали свидетелями запуска ракет-перехватчиков.

Сирийская армия объявила через официальные СМИ, что средства ПВО перехватили большинство ракет, запущенных по окрестностям Дамаска. Не перехваченные, согласно заявлению сирийского агентства SANA, причинили «определенный материальный ущерб» и не привели к жертвам среди военных.

Однако спустя несколько часов стало известно, что в этот раз в результате агрессии Израиля погибли мирные жители: в населенных пунктах Аль-Хаджейра и Аль-Адалия погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, получили ранения.

Photos from the house in Damascus that was allegedly hit by shrapnel from the IDF strike.



3 dead, 4 wounded all reported to be civilians. pic.twitter.com/isjBfphc8Q