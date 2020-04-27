Запрет на работу для многих предприятий из-за вспышки в России коронавирусной инфекции, что привело к серьезному спаду производства, плавно перетекает в законные майские выходные. При этом темы новостей, да и все разговоры в приватной обстановке продолжают крутиться вокруг темы коронавируса, пандемии, COVID-19 и т. д. Такой перекос беспокоит врача, доктора медицинских наук, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

Парламентарий считает, что эта тема оказывает на нашу жизнь влияние несоизмеримо большее, чем она того заслуживает. Поэтому накануне майских праздников Онищенко дал совет, как перестать думать о коронавирусе. По мнению депутата, для этого просто нужно уделить больше внимания другим не менее важным для нашей страны вещам. К этому Геннадий Онищенко призывает в своей авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Думать не только о коронавирусе. Колонка Геннадия Онищенко

Пора уже СМИ перестать заниматься прогнозами по коронавирусу, которые каждый день нам дают чуть ли не косметологи с проктологами. Хватит считать — где закрыли или открыли парикмахерские и кого на сколько оштрафовали! Сегодня из-за коронавируса информационное поле настолько сузилось, что народ начинают забывать, какая огромная страна наша Россия. Мы забываем наше великое историческое предназначение.

Всего несколько дней осталось до наступления майских праздников. Эти праздники в нашем сознании давно уже связаны не только с политическими лозунгами и великими событиями, но и с моментом, когда мы окончательно расстаемся с зимой. Напомню, именно в начале мая мы традиционно прощались с сезоном подъема острых респираторных заболеваний. Хочу обратить на это особое внимание, поскольку именно к таким заболеваниям относится новая коронавирусная инфекция.

Именно в начале мая наши граждане самыми разными способами открывали теплый сезон. Это и «великое стояние» в неудобной позе на шести сотках, и мечты о предстоящем лете, и волнения в связи с выбором нашими выпускниками своего жизненного пути…

Для того, чтобы мы окончательно начали уходить от столь «понравившейся» нам темы коронавируса, нам нужно наполнять повестку нормальным содержимым. В нашей стране очень много по-настоящему значимых событий, которые гораздо больше достойны и размышлений, и деятельных обсуждений, и построения планов.

Это окончание школы нашими выпускниками. Это летний отдых детей, в том числе организованный. Это ремонт школ. Это подготовка к 1 сентября, которая в этом году имеет особое значение. Ведь, согласно поручению президента, с будущего учебного года наши ученики с первого по четвертый класс будут получать в школе горячее питание. Это будет зафиксировано на уровне закона Российской Федерации.

Важность этого решения трудно переоценить: закладывание основ правильного питания еще в начальной школе — это важнейший шаг с точки зрения сбережения здоровья населения. Не будем забывать — именно в детском возрасте прививаются здоровые привычки. Это решение поможет решить поставленную президентом задачу — добиться показателя «80+» в отношении продолжительности предстоящей жизни. Фактически, решается стратегическая задача: уже сегодня заложить принципы активного долголетия для подрастающих поколений россиян.

Кроме того, нам необходимо обсуждать, в том числе с оценкой потерь, выполнение национальных проектов. Никто с нас задач по их выполнению не снимал, без этого мы просто не сможем двигаться вперед. Это и строительство новых медицинских центров, и развитие сети автомобильных дорог, которых так не хватает нашей огромной стране. Это вложения в науку, а значит — в экономику, которая, как в любой цивилизованной стране, должна быть построена не на эмоциях и на опыте, что, конечно, тоже немаловажно, но — в первую очередь — на строгих глубоких научных знаниях.

Нам надо завершить работу по принятию поправок в основной закон нашей страны — в Конституцию РФ. Эти поправки не только модернизируют структуру власти. Они во многом определят наше будущее, ведь положения, которые будут прописаны в основном законе, носят фундаментальный общечеловеческий характер.

Если посмотреть на происходящее через призму будущего, могу сказать так: уже в ближайшее время мы будем воспринимать коронавирусную инфекцию не как всеохватывающую доминанту, а как определенный стимул. Стимул к лучшей жизни, как бы странно это ни звучало.

Да, пандемия принесла нам серьезные проблемы. Это остановленная экономика. Это расходование нашего главного достояния, которое мы иногда называем финансовой подушкой. Действительно, из-за коронавируса Фонд национального благосостояния за это время основательно поистрепался.

Это, конечно, переосмысление реформы здравоохранения. С одной стороны, наша медицина прошла очень серьезную проверку. Но сегодня много оснований для анализа: как эта проверка пройдена, что нужно корректировать, закрепив все хорошее и отказавшись от плохого.

А, самое главное, проверена готовность нашей страны к подобным вызовам, когда многое, как это ни печально, поддается расшатыванию и деформированию в связи с нынешней, хоть и значимой, но отнюдь не безысходной для человечества ситуацией.

Обращаю внимание: на сегодня в мире менее трех миллионов заразившихся коронавирусом, почти треть из них выздоровела. Почти в половине случаев заболевание протекало в легкой или бессимптомной форме. Это при том, что население Земли приближается к восьми миллиардам. Так что — судите сами.