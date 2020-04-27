Ректор ВШЭ заявил, что пандемия подтолкнула мировую экономику к новой реальности

Москва, 27 апреля. Пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, считает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его словам, именно из-за эпидемии коронавируса мир впервые остановил свою экономику и потерял 5–7% ВВП и все это «ради того, чтобы больные и пожилые люди смогли прожить на несколько лет дольше».

«Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — подчеркнул он в комментарии РБК.

Кузьминов не исключил, это также могло быть следствием «усталости от сложившихся отношений, экономического роста и подрывом сложившихся институтов».

Ранее о том, что коронавирус подвел экономику к этапу «новой реальности», заявил и глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Глава Минфина заверил, что страна готова к этому - достаточно золотовалютных резервов ЦБ РФ, и резервов правительства. При этом он не стал отрицать, что «тучные времена прошли», поэтому сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве.

По мнению президента РФ Владимира Путина, последствия пандемии для экономики станут гораздо более масштабными потрясениям, чем кризис 2008 и 2009 годов.