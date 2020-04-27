Буланова показала, как выглядит после выписки из больницы

Москва, 27 апреля. Эстрадная певица Татьяна Буланова впервые вышла на связь с поклонниками после выписки из больницы, куда ее доставили с подозрением на инсульт.

Певица провела прямой эфир в Instagram, показав поклонникам, как выглядит после выписки. Артистка была в хорошем настроении и выглядела хорошо. Для прямого эфира звезда ярко подвела глаза и накрасила губы красной помадой.

Однако болезнь не прошла бесследно и проявилась во внешней слабости.

Буланову госпитализировали в одну из больниц Петербурга 11 апреля после того, как она пришла туда, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию. У певицы было зафиксировано предынсультное состояние, поэтому медики приняли решение поместить Буланову в реанимацию.

Позднее состояние певицы стабилизировалось, после чего она была переведена в обычную палату. 24 апреля Буланову выписали из больницы. После выписки певица избегала фотокамер, а в Instagram выкладывала фото, где не видно ее лица.

За несколько дней до госпитализации Буланова жаловалась, что из-за отмены выступлений осталась без средств к существованию. Певица призналась, что у нее, как и у многих коллег, нет финансовой подушки, а также сторонних дотаций.