Фанаты пристыдили молодящуюся Рудковскую за нелепый танец с Плющенко

Москва, 27 апреля. Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко выложил в Instagram видео, на котором он танцует медленный танец со своей женой — музыкальным продюсером Яной Рудковской.

Романтика сработала, но не на всех. Некоторые пользователи пристыдили пару за нелепый танец под Диму Билана, а также за попытки Рудковской молодиться с помощью не подходящего ее возрасту платья, пишет портал «Дни.ру».

«Немного подлиннее бы платьице, уже не 16-летняя ведь!», «Вечный подросток, угомонись уже», «Сельская дискотека», — отмечают они.

Другие же весьма благосклонно отнеслись к танцу, хотя все внимание комментаторов было приковано к ногам Рудковской. Именно они покорили благосклонно настроенных поклонников, которые не смогли оторвать глаз от женщины.

«Ах, какие ножки!», «Какие ноги у вашей жены!», «Очень красивая пара», «Вы прекрасны оба, особенно Яночка», — пишут в комментариях.

Ранее Рудковская показала поклонникам свою коллекцию туфель, чем сильно разозлила часть аудитории. По мнению некоторых подписчиков, Рудковская может только хвастаться своими вещами и роскошной жизнью. Они начали укорять продюсера за то, что та думает только о «шмотье» и хвастается своим богатством в совершенно не подходящее для этого время, когда большая часть населения едва сводит концы с концами. Фолловеры Рудковской призвали женщину потратить свои средства на помощь детям, а не коллекционировать обувь.