Доктор Мясников объяснил, почему во время эпидемии лучше воздержаться от плановых прививок

Москва, 27 апреля. Плановая вакцинация в период эпидемии может быть опасна, поскольку больницы и поликлиники, в которых прививают граждан, являются местами, где высока вероятность заразиться коронавирусом. Об этом рассказал телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

В понедельник, 27 апреля, в эфире программы «Спасибо, доктор!» известный врач традиционно ответил на вопросы россиян о коронавирусной инфекции. Одна из слушательниц спросила, стоит ли ее четырехмесячному ребенку незамедлительно ставить прививку АКДС, или разумнее переждать эпидемию.

По словам Мясникова, российские врачи, как и их зарубежные коллеги, рекомендуют не проходить плановую вакцинацию в период пандемии вне зависимости от возраста, поскольку посещение больниц и поликлиник существенно повышает риск подхватить COVID-19.

«Самый большой риск заразиться — больницы поликлиники. Дальше идут другие общественные места, церкви, транспорт и так далее», — сказал доктор.

Он уточнил, что лучше запланировать вакцинацию на более поздний период, тем более, что в России, по его словам, пережидать эпидемию осталось недолго. Мясников подчеркнул, что главное не забыть про запланированные прививки.

Отметим, что с середины апреля плановая вакцинация детей и взрослых в России в связи с распространением коронавирусной инфекции приостановлена. Прививаются лишь новорожденные в родильных домах.

В Роспотребнадзоре считают, что временный отказ от вакцинации является целесообразной мерой в сложившейся ситуации.