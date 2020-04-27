Эпидемиолог связал большое число бессимптомных больных COVID-19 в Петербурге с климатом

Количество населения, которое обладает иммунитетом к коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурге и, вероятно, в других крупных городах страны, начинает расти. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург

Бессимптомные носители

Около половины больных с подтвержденным коронавирусом в Санкт-Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по северной столице Наталия Башкетова.

«На сегодняшний день в Санкт-Петербурге заболело новым коронавирусом 3238 человек, выздоровело за период пандемии 518 человек. Из этих 3238 больных половина болеет в бессимптомной форме, то есть половина от числа заболевших с подтвержденным коронавирусом», — уточнила Башкетова.

Она отметила, что нельзя проецировать эти данные на все население Санкт-Петербурга.

«Чтобы говорить о возникновении коллективного иммунитета, нужно поголовное тестирование. Говорить об этом можно ровно тогда, когда будет обследована популяция», — обратила внимание Башкетова, подчеркнув, что на коронавирус были обследованы уже более 200 тысяч горожан.

Кроме того, Наталия Башкетова отметила, что все случаи заноса нового типа коронавируса в медучреждения произошли как раз с приемом бессимптомных пациентов.

Климатические условия

Как отметил Александр Гинцбург, бессимптомное течение болезни говорит о том, что иммунная система человека борется и подавляет вирус.

«Но как только произойдет ослабление иммунного статуса в результате каких-то внешних воздействий, то этот человек может превратиться в активного вирусоопределителя. И в принципе сам может заболеть. Для окружающих это может быть опасно», — пояснил Александр Гинцбург.

По мнению эпидемиолога, сегодня в России население начинает получать иммунитет к коронавирусной инфекции. Количество людей, которые обладают иммунитетом к COVID-19 в Санкт-Петербурге и, возможно, в других крупных городах страны, начинает расти. И это дает надежду на то, что эпидемия скоро начнет затухать.

Кроме того, эпидемиолог не исключает, что большой процент бессимптомных случаев заболевания в Санкт-Петербурге может быть связан с тяжелыми климатическими условиями.

«Поэтому, может быть, в Санкт-Петербурге популяционный иммунитет к коронавирусу выше, чем, допустим, в южных регионах», — заключил Александр Гинцбург.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.