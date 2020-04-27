ВОЗ заявила о снижении темпов роста заболеваемости коронавирусом в Москве и Петербурге

Москва, 27 апреля. Снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве, Подмосковье и Петербурге, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», — сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, раньше или позже Россия, с учетом принимаемых мер сдерживания, выйдет на плато, и заболеваемость коронавирусом начнет снижаться. Это будет происходить по эпидемиологическим законам о возникновении, развитии и прекращении эпидемии, пока не будет создана эффективная вакцина против инфекции, заявила представитель ВОЗ.

Вуйнович подчеркнула, что сейчас важно поддерживать систему здравоохранения, и в этом вопросе ВОЗ полностью солидарна с российским правительством.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине марта объявила пандемией ситуацию с коронавирусом. Первые случаи заражения были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года, постепенно инфекция распространилась по всему миру. На сегодняшний день в топ-5 стран по числу заразившихся вошли США, Испания, Италия, Франция и Германия, указал телеканал «360».