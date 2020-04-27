Гордон отреагировала на иск недовольной клиентки к ее юридической фирме

Москва, 27 апреля. Недовольная клиентка подала в суд на адвокатскую контору Екатерины Гордон. По словам правозащитницы, это уже третий подобный случай.

Юрист компании «Гордон и сыновья» рассказала, что за последние шесть лет было три иска. Она назвала действия клиентов «потребительским терроризмом».

Гордон рассказала, что одна из клиенток судилась с юридической фирмой из-за потери денег, которые отдала гадалке. Чаще всего такие дела решают «полюбовно», но иногда приходится выяснять правду в зале суда.

«Подан иск, будем на него отвечать, в своей позиции мы уверены, и я убеждена, что мы его выиграем», — прокомментировала Гордон новый иск к конторе, ее слова приводит издание Nation News.

Она также добавила, что не может обижаться на людей, «которым нечего есть». Как пишут СМИ, клиентка обратилась к фирме Гордон и заплатила за услуги 100 тысяч рублей.

Позднее женщина заявила, что ее вопрос остался нерешенным, а деньги юристы отказываются возвращать. Она потребовала через суд вернуть деньги и оплатить моральный ущерб в размере 89 тысяч рублей.