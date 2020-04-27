Кобылкин предупредил Путина об аномально жарком лете в 2020 году

Москва, 27 апреля. Лето в этом году может стать самым жарким за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

На это, по словам Кобылкина, указывают и прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций.

«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть», — предупредил он.

При этом министр обратил внимание, что на тревожную тенденцию с лесными пожарами на территории РФ. Ситуация не становится лучше и причина этого, по словам Кобылкина, в несоблюдении режима самоизоляции (люди жарит шашлыки на природе) и, конечно, с потеплением климата.

Прогноз о том, что 2020 год может попасть в пятерку самых жарких лет ранее озвучил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, это характеристика глобального потепления, связанная с ростом содержания парниковых газов в атмосфере.

На майские праздники синоптики пообещали россиянам теплую погоду. Столбики термометров покажут около 15 градусов выше нуля. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала население проявлять ответственность и не нарушать режим самоизоляции и карантина во время длинных майских выходных в связи с опасностью заражения коронавирусом.

До 30 апреля в России действует режим нерабочей недели. В Кремле заявляют, что решение о его продлении или, наоборот, сокращении, будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.