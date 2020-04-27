Москва, 27 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение актера Василия Ланового выйти на балконы 9 мая, чтобы почтить память ветеранов войны и спеть песню «День Победы». Об этом она сообщила журналистам на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Никакие ситуации, никакая пандемия коронавируса, ничто не помешает нам всем вместе отпраздновать День Победы. Поддерживаю инициативу нашего великого актера Василия Ланового 9 мая, в час минуты молчания, в 19 часов, всем вместе выйти на балконы и исполнить знаменитую песню «День Победы». Вывесить в окне фотографии своих предков — участников Великой Отечественной войны. Уверена, что инициативу наши граждане поддержат», — сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, с помощью ряда электронных ресурсов в России 9 мая можно будет провести Бессмертный полк, воссоздать масштаб этой акции.

«Думаю, что, если мы все присоединимся к этой акции, у нас получится замечательное празднование. Невозможно не провести в этом году «Бессмертный полк». И пусть не в традиционном формате, но он должен состояться», — добавила она.

Валентина Матвиенко также призвала россиян присоединиться к масштабному проекту «Дорога памяти», который реализует Минобороны России.

«Если каждый из нас подключится к этой акции, внесет данные, где его родственники воевали, как прошли эту войну — это будет, наверное, самый большой в мире цифровой портал-мемориал по Великой Отечественной войне», — сказала сенатор.

Спикер Совета Федерации выразила уверенность, что День Победы будет отмечаться 9 мая в каждой российской семье.

«Все мы соберемся в этот день за столом, зажжем Свечу памяти, выложим фотографии наших фронтовиков. И, самое главное, отдадим дань уважения всем тем, кто погиб, защищая нашу страну и наш народ», — добавила она.

Ранее народный артист СССР, сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк» Василий Лановой предложил россиянам 9 мая выйти в 19 часов на балконы с портретами ветеранов войны. По окончании Минуты молчания Лановой пригласил всех хором исполнить песню «День Победы».