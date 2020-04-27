Нью-Йорк, 27 апреля. Отказавшаяся от королевских привилегий Меган Маркл может нанести сокрушительный удар по репутации королевской семьи. Маркл дала откровенное интервью о жизни семейства.

Несмотря на многочисленные предостережения, Маркл решила откровенно поведать о жизни родственников своего супруга принца Гарри. Как сообщил журналист Том Брэдби, Маркл уже дала интервью, в котором «прошлась» по родственникам своего супруга.

Книга на основе откровенного интервью Маркл уже пишется, ожидается, что она выйдет в августе текущего года. Авторами книги о королевской семье станут репортер издания Bazaar Омиду Скуби и журналист ELLE Кэролайн Дюран. Оба журналиста поддерживают Маркл и принца Гарри в скандальной истории с королевской семьей.

Брэдли отметил, что книга будет похожа на известную скандальную биографию принцессы Дианы. Кроме того, в книгу войдут и интервью близких друзей четы.

Журналисты представят Маркл в выгодном свете. При этом больше всего в книге достанется принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. По мнению Маркл, именно они сделали ее жизнь в королевской семье невыносимой.

Ранее стало известно, что Меган Маркл осталась принцессой Великобритании. Об этом стало известно после того, как в Сеть попало свидетельство о рождении ее ребенка Арчи Маунтбеттен-Виндзора.