Путин предложил чиновникам проехать по колдобинам, чтобы ускорить ремонт дорог в регионах

Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков.

Глава государства на совещании по ситуации с паводками и пожарами в регионах России обратил внимание на жалобы губернаторов о проблемах с получением из федерального бюджета средств на ремонт дорожного покрытия.

«Решение принято, согласовано, а результата нужного нет. И не потому, что денег не хватает, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно, не поступают, все завязло в каких-то процедурах», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что дороги, размытые паводком, случившимся в Амурской области в прошлом году, до сих пор не восстановлены из-за бюрократических проволочек. А люди, указал президент, вынуждены ездить по колдобинам.

«Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — предложил Путин чиновникам.

Путин: Решение принято, а результата нет. Все завязло в каких-то процедурах! Дороги, размытые паводком в Амурской области, из-за проволочек до сих пор не восстановлены. Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, поймете, что надо действовать побыстрее pic.twitter.com/P7UjRxxXPC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 27, 2020

Напомним, что из-за паводка в Приамурье в 2019 году ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Тогда оказались подтоплены несколько десятков населенных пунктов, многие остались без электроснабжения, людей эвакуировали.

Президент России ранее потребовал от каждого региона оперативной реакции на любое ЧП, в том числе паводки и природные пожары. Глава государства поручил обеспечить максимальную безопасность сотрудников МЧС, которые будут бороться с ними.