МИД Чехии готов вести переговоры с Россией о передаче памятника Коневу

Прага, 27 апреля. МИД Чехии готов вести переговоры о передаче России демонтированного памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом заявил глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек в интервью газете Hospodářské noviny.

По словам министра, для МИД важно, чтобы выполнялись обязательства, закрепленные договором 1993 года о дружественных отношениях и сотрудничестве с Россией. Петршичек утверждает, что в договоре не указано, где памятник должен быть размещен, но предусмотрены достойное обращение с монументом и его охрана от повреждений.

«Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника [маршалу Коневу] на ее территорию, мы открыты для этого», — сказал глава МИД Чехии.

Петршичек сообщил, что находится в контакте по данному вопросу с другими ведомствами и с властями района Прага-6, где стоял памятник. Чешский министр отметил, что ранее администрация района Прага-6 собиралась поместить памятник Коневу в создаваемый Музей памяти XX века.

«Будем дискутировать о возможных альтернативных решениях. Чехия является страной, которая выполняет международные договоры», — сказал Петршичек.

По его словам, существует и проблема чешских памятников в РФ. В качестве примера министр привел отказ властей Самары установить в городе памятник чехословацким легионерам.

Напомним, памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля в соответствии с решением, принятым властями района Прага-6 еще в сентябре прошлого года. В связи со сносом монумента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России. Отметим, что президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника советскому маршалу глупостью.