Пентагон разместил в Азии десятки секретных лабораторий

В Центральной Азии разгорается новая информационная война. Пекин и Вашингтон обвиняют друг друга в создании COVID-19, используя региональные СМИ. Первой жертвой информационной войны стала американская биолаборатория в Алма-Ате, к участию которой в проектах Пентагона привлекли внимание журналисты.

Снова зазвучали призывы закрыть ее, что по опросам поддерживают 92% алматинцев. О своей обеспокоенности американскими биопрограммами по соседству заявил уже и российский МИД. Чтобы ликвидировать «прорыв» информационного фронта Центра контроля над заболеваниями начал шумную информационную кампанию по поддержке органов здравоохранения региона. А USAID обещало задействовать «тысячи» волонтеров Красного Полумесяца «для борьбы со слухами», хотя в разгар пандемии у них явно есть более актуальные дела, чем защита имиджа американских военных программ в регионе.

Однако беспокойство США не является праздным. Внимательное изучение их работы в Казахстане показывает, что они не только управляют рядом научных центров республики, но пытаются с их помощью формировать политику правительства республики.

Американские лаборатории

Финансируемые США региональные СМИ возмущены тем, что ЦРЛ и Национальный центр особо опасных инфекций называют американскими лабораториями, настаивая, что официально они значатся госучреждениями Казахстана. Но на практике казахстанский контроль все чаще остается лишь на бумаге.

Работу центров контролирует посольство США в Нур-Султане. Указания исходят из двух кабинетов. Первый — это Отдел по сокращению угроз безопасности, подчиняющийся напрямую Департаменту обороны США. Его возглавляет подполковник Стивен Колдер, который инспектирует НЦООИ и по вопросам исследований, безопасности и финансового контроля.

Кроме того, руководство осуществляет отдел ЦКЗ по Центрально-азиатскому региону при посольстве США. Его начальника обычно представляют как «доктора Сингера», но на поверку он оказался Дэниэлем А. Сингером, коммандером медицинской службы ВВС США. Сингер до назначения на политический пост сделал карьеру в так называемой эпидемической разведке США, структуре, собирающей биологические данные в интересах военных.

Вообще, по опубликованным данным, за последний год НЦООИ посетило минимум 10 официальных представителей военных ведомств США и Германии. Еще известны имена 31 ученых из стран НАТО, которые руководили там работами по заказам своих армий. Иностранное присутствие подавляет уже просто на количественном уровне, так как численность сотрудников ЦРЛ 50 — 100 человек.

Теперь у США появились возможности вмешиваться через НЦООИ во внутреннюю политику Казахстана. Согласно заявлению директора Токтасына Ерубаева, именно ОЦКЗ подполковника Сингера совместно с Центром вырабатывало «рекомендации для Минздрава по совершенствованию мероприятий инфекционного контроля» по борьбе с коронавирусом и даже «оценивало готовность лечебных учреждений».

Ладно, забудем дикость ситуации, когда американский военный разведчик готовит рекомендации правительству Казахстана и даже инспектирует лечебные заведения. Чему именно может подполковник армии США научить Казахстан в сфере борьбы с коронавирусом?

В Соединенных Штатах на момент написания этих строк заражено более 800 тысяч человек, а умерло более 40 тысяч — самый высокий показатель во всем мире. Национальная медицинская система не справляется с потоком больных, президент Трамп — организует акции протеста против губернаторов в разгар карантина. В Нью-Йорке — копают могилы под массовые захоронения в парке на острове Харт, а полиция пытается блокировать их съемку. Что посоветует подполковник Сингер — объявить войну и создать кладбище в Иле-Алатауском парке? Или ему самому стоит поучиться у страны, где менее 2 тысяч заболевших и 17 умерших?

Все это выглядит, как попытка американских военных навязать Казахстану услуги, связанные с эпидемией коронавируса, а потом — настаивать, чтобы республика в благодарность закрывала глаза на использования своих научных площадок в биологических программах армии США.

Американцы и «американцы»

Вмешательство США в работу научных учреждений Казахстана носит массовый и даже мелочный характер. ОЦКЗ, например, умудряется направлять даже сезонный сбор клещей, осуществляемый ЦРЛ — задачей, которую доверяют обычно даже студентам-практикантам. Причем это не новость или специфика лаборатории, созданной несколько лет назад. Напомним, скандальные исследования коронавируса по заказу департамента обороны США и под руководством американских специалистов — велись в НИИ Проблем биологической безопасности в 2017-м. А первые заказы по изучению инфекций в интересах армии США размещались там еще в 2007 году. Хотя НИИ ПББ получил статус «охраняемого объекта республики» еще в 2000-м из-за хранения опасных патогенов, что совершенно не подразумевает постоянного пребывания там офицеров иностранных армий.

Наравне с исследованиями биоугроз, то есть подготовкой к биологической войне, казахстанские центры используются Департаментом обороны США для решения политических и разведывательных задач. Например, директор Т.Ерубаев НЦООИ рассказывал в недавней статье, что «по инициативе КНЦКЗИ создана Ассоциация биобезопасности Азии и Кавказа».

АБАИ — структура, финансируемая оборонными ведомствами США и Великобритании, предназначенная для сбора биологических данных в интересах блока НАТО. После создания сети референс-лабораторий используется для исследований в странах, где эти американские форпосты создать не удалось. Гордиться ее созданием мог бы очередной бравый американской подполковник, но никак не казахстанский руководитель.

Ситуацией с политической работой биологов могло бы озаботиться Министерство образования и науки Казахстана, отвечающее за эти учреждения. Однако его сотрудники, видимо, перегружены дополнительной работой.

Например, глава управления международного сотрудничества Гульнара Аубакирова уже несколько лет значится контактным лицом ISTC, 95% бюджета которой формируется странами НАТО, параллельно занимая различные посты в МОН. Ее, кстати, называют хорошим специалистом, обучавшимся в США, кажется, в Майами.

Угрозы американских лабораторий

Приведенные факты показывают, что проблема американских биолабораторий вышла далеко за пределы военной угрозы. Да многие западные биологи открыто пишут о том, что Департамент обороны США нарушает международные обязательства и занимается разработкой биологического оружия на подконтрольных объектах.

Но из материалов открытой печати мы узнаем, что научные учреждения Казахстана активно используются военными США для разведывательной и политической работы. Они выступают на международных площадках с инициативами, отвечающими интересам НАТО, а на внутренней — вместе с американскими кураторами готовят рекомендации для собственного правительства. Определенные вопросы вызывает позиция ответственных чиновников министерств науки и образования, которые игнорируют превращение подведомственных учреждений в инструменты вооруженных сил иностранного государства.