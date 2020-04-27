Два солдата США пропали после поджога машины в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 27 апреля. Неизвестные напали на американскую военную машину в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего несколько солдат США пропали. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

По данным журналистов, нападению подвергся автомобиль Hummer, который направлялся с нефтяного месторождения «Аль-Омар». Машину сожгли.

«Судьба двух военнослужащих до сих пор неизвестна», — уточнили в агентстве.

Напомним, что США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) и разворовывают сирийскую нефть на восточном берегу Евфрата в связке с бандформированиями курдов. Вашингтон никому не намерен уступать крупнейшие нефтяные поля — «Аль-Омар», «Хабур», «Ат-Танак», «Сабан» и «Хаваидж».

Более того, США создают на подконтрольной им территории в Сирии новое незаконное вооруженное формирование для охраны краденой нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.