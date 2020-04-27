Волочкова призналась, что нарушает режим самоизоляции

Москва, 27 апреля. Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, как проводит время на самоизоляции. По словам артистки, эпидемия коронавируса практически никак не повлияла на ее образ жизни.

При этом танцовщица косвенно признала, что все же нарушает карантин, поскольку посещает балетный зал.

«Мне самоизоляция нипочем. Я провожу время прекрасно, потому что не изменила свой образ жизни: ни питание, ни физические нагрузки. Мое утро начинается также — с ледяной купели. Я окунаюсь в нее, а потом еду в балетный зал, там занимаюсь и репетирую», — цитирует Волочкову Телеканал «Санкт-Петербург».

Она призвала россиян не поддаваться панике из-за коронавируса, а попытаться сохранить в эти тяжелые времена человеческий облик, поскольку это самое важное. Волочкова добавила, что ей не пришлось ничего переносить или откладывать из-за коронавируса. В частности, в планах по-прежнему остается выступление «Балерина в зазеркалье Цирка», который артистка намерена показать в Петербурге.

Ранее Волочкова рассказала подписчикам о чудодейственном эффекте острого перца, который, по ее словам, способен победить коронавирус. Танцовщица отметила, что этот продукт очень полезен для организма и особенно для кишечника, где находится большое количество разнообразных бактерий.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.