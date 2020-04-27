Уловка в оферте позволяет «Альянсу врачей» использовать пожертвования в корыстных целях

«Альянс врачей», устроивший сбор пожертвований на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ), за счет отсутствия официальной отчетности мог использовать три миллиона рублей, полученных от населения, в личных интересах.

Тема распространения эпидемии коронавируса в России стала благодатной для профсоюза «Альянс врачей» и его руководителя Анастасии Васильевой. Прикрываясь стремлением помочь медицинским работникам, глава профсоюза учредила две программы. Первая заключалась в проведении инспекций в медучреждениях, а вторая — в сборе пожертвований с народа на обеспечение медиков СИЗ.

Пожертвования на 5,5 млн рублей

Представленная в качестве помощи врачам «миссия» альянса очень быстро получила отклик от народа, который не жалел средств на поддержку медицинских работников. Объявленная программа по сбору средств позволила «Альянсу врачей» собрать порядка пяти миллионов рублей, о чем профсоюз сообщал в своем Twitter-аккауте. Не остались в стороне и популярные общественные деятели. Телеведущая Анастасия Ивлеева выделила 1,5 млн рублей трем организациям, в том числе «Альянсу врачей» на помощь медикам.

Таким образом, в распоряжении профсоюза Васильевой за счет донатов оказалось около 5,5 млн рублей. Точные данные о количестве собранных средств получить невозможно, поскольку альянс не предоставляет отчетные документы о собранных с народа пожертвований. Это обстоятельство вводит людей в заблуждение и создает маневры для финансовых махинаций. Без отчетной документации невозможно отследить точное количество закупаемых и переданных медикам СИЗ, что может быть использовано для нецелевого расходования средств.

Васильева не раз уверяла, что деньги, полученные в рамках программы, будут потрачены на покупку СИЗ, в том числе респираторов, медицинских перчаток, бахил, костюмов, очков и антисептиков. «Альянс врачей» 25 апреля сообщил в Twitter, что деньги из бюджета программы пожертвований почти закончились. За это время профсоюз якобы обеспечил СИЗ «почти 20 больниц и планирует посетить еще примерно 10 учреждений на следующей неделе».

Растрата солидного бюджета в размере 5,5 млн рублей, собранных с населения, вызывает вопросы, если учесть графики о количестве поставляемых средств, которые приводил сам «Альянс врачей».

Отсутствие отчетности — возможность для махинаций

Профсоюз в качестве «доказательства» целевого применения народных денег на помощь медикам использует лишь графики, на которых указывается количество СИЗ якобы поставленных в различные медицинские учреждения страны. Последний такой график был представлен 22 апреля. В нем профсоюз сообщает, что обеспечение восьми больниц средствами защиты обошлось профсоюзу в 659 тысяч рублей.

Учитывая сообщение о заканчивающихся средствах после посещения 30 учреждений, можно при помощи арифметики определить, какое количество денежных средств на это понадобилось «Альянсу врачей». Путем несложных подсчетов выясняется, что профсоюз потратил на обеспечение 30 больниц почти 2,5 млн рублей из бюджета в 5,5 млн рублей. Другими словами, три миллиона рублей были скрыты Анастасией Васильевой от глаз общественности за счет отсутствия официальной отчетности.

Использование пожертвований в личных интересах

«Альянс врачей» намеренно не предоставляет финансовые данные о своей деятельности в рамках программы, включающей сбор пожертвований с населения. Подобные мероприятия должны сопровождаться чеками о закупке средств индивидуальной защиты, выписками из отчетов о движении средств с указанного в программе банковского счета, копиями товарно-транспортных накладных и прочими сведениями. Профсоюз создает возможность для финансовых махинаций и вводит людей в заблуждение, предоставляя им неподтвержденные графики с количеством якобы поставленных больницам СИЗ, а не официальную документацию.

Подобный подход позволил «Альянсу врачей» скрыть от людей, пожертвовавших свои личные деньги на помощь медикам, около трех миллионов рублей. Не исключено, что эти средства поступили не на обеспечение медиков, а в карманы работников организации Васильевой. Такая возможность предусмотрена в рамках созданной программы.

В публичной оферте программы указывается, что жертвователь должен указать цели, на которые выделяет деньги. Если такого упоминания нет — они могут использоваться профсоюзом по своему усмотрению, в том числе на «содержание организации».

Отсутствие прозрачности, в том числе финансовой, позволяет «Альянсу врачей» и лично Анастасии Васильевой использовать средства, полученные в качестве пожертвований на обеспечение медиков СИЗ, в личных целях. Уловка с необходимостью для жертвователя указывать целевое назначение средств могла позволить профсоюзу обогатиться на три миллиона рублей. При этом сбор средств не закрыт, а Васильева продолжает призывать народ жертвовать деньги на якобы помощь медикам.