Валуев спрогнозировал включение киберспорта в список олимпийских дисциплин

Санкт-Петербург, 27 апреля. Киберспорт имеет все шансы попасть в число олимпийских дисциплин, убежден депутат Госдумы РФ Николай Валуев. Свое мнение он высказал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Россия уже признала киберспорт спортом. В странах мира он также давно признается на официальном уровне. В принципе, остается всего лишь техническая необходимость, чтобы он соответствовал олимпийским критериям, точно так же, как любой другой вид спорта. Не удивлюсь, если в будущем мы увидим его на Олимпийских играх», — сказал Валуев.

Депутат сообщил, что не любит компьютерные игры в любом виде, но признал высокую степень организации киберспортсменов.

«До сегодняшнего дня киберспортсмены развивались на собственные средства, ничего у государства не просили и не просят до сегодняшнего дня. Тем не менее, они смогли организовать федерации практически во всех регионах Российской Федерации», — добавил Валуев.

Бывший боксер отметил, что вред от долгого сидения за компьютером не больше, чем риски в традиционных видах спорта.