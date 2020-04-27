Зрители разозлились на Кудрявцеву и Киркорова в спецвыпуске с финалистами шоу «Маска»



Москва, 27 апреля. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров и телеведушая Лера Кудрявцева возмутили зрителей итоговой выпуска программы «Маска» на телеканале НТВ.

Напомним, участники шоу скрывали свои лица под масками. Победителем первого сезона стал Анатолий Цой, выступавший в образе Льва. Вместе с ним в финал вышли Карина Кокс (Волк), Лариса Долина (Олень) и Анна Плетнева (Попугай). Зрителям понравилось шоу и его итоги они сочли справедливыми.

Интересно, что Долину они узнали еще на первом выступлении, и даже побаивались, что победа достанется ей, однако лидером стал Анатолий Цой. По мнению зрителей, его ждет большое будущее.

Однако успех «Маски» омрачил спецвыпуск программы «Звезды сошлись», куда позвали всех финалистов. Зрителям не понравилось, что Кудрявцева и ее соведущий Оскар Кучера постоянно перебивают гостей и все внимание уделяют одному из членов жюри Филиппу Киркорову.

«Слишком мало времени уделили Анатолию! Слишком много кричат ведущие! Слишком много Киркорова!» — возмутился в комментариях один из зрителей.

Кроме того, стало известно, что образ Оленя предлагали Софии Ротару. Однако она отказалась. По мнению создателей проекта, костюм оленя вызвал неприятие у знаменитостей, потому никто не хотел носить маску с рогами.

Победитель проекта Анатолий Цой при этом считает, что выступать было трудно в любой маске.

«В костюме жарко, в маске практически нечем дышать и почти ничего не видно», — объяснил он в комментарии телеканалу RT.

По словам Цоя, ему лично больше всех понравился Олень.