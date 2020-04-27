Матвиенко: Перевод школьного обучения в онлайн-формат не планируется

Москва, 27 апреля. Перевод школьного обучения в онлайн-формат не планируется. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Такие решения не планируются, ничто не может заменить живого общения. Эта тема вообще не обсуждается, никто таких решений не будет принимать. Недопустимо заменять очное образование дистанционным обучением», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что Россия оказалась не готова к тому, чтобы быстро перейти на дистанционное обучение. По ее словам, множество родителей жалуются на организацию видеоуроков.

«Однако мы не должны вообще отказываться от всего нового, что дает дистанционное образование. Например, у нас есть заочные формы, где вполне допустимо дистанционное обучение», — сказала Валентина Матвиенко.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 87147 случаев коронавируса в 85 регионах. За все время в стране зарегистрировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.