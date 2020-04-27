Парень участницы «Модного приговора» сделал преобразившейся девушке предложение

Москва, 27 апреля. Участница программы «Модный приговор» юрист Людмила получила предложение руки и сердца, как только над ней поработали стилисты популярного шоу.

Бойфренд девушки Александр ранее пожаловался, что его возлюбленная, несмотря на серьезную профессию, одевается крайне легкомысленно и вызывающе, а свободное время проводит в ночных клубах. Деловому костюму Людмила предпочитает мини-юбку, чулки и одежду с глубоким вырезом, что не нравится ее парню.

Александр заявил, что готов сделать своей любимой предложение, если она изменит имидж. Та в свою очередь отказывается что-либо менять, поскольку не видит ничего плохого в своей сексуальности. Людмила считает, что нужно одеваться ярко и вызывающе, пока ей позволяет это делать молодость. Перейти на мешковатые, целомудренные костюмы она успеет в старости.

«Я яркая, эффектная, молодая. И я не вижу никакой проблемы в том, чтобы показывать свои длинные ноги и красивую грудь. Я как Золушка, после полуночи превращаюсь в тигрицу вне зоны доступа», — отметила девушка.

При этом она добавила, что послушалась бы жениха, если бы он проявил настойчивость. Однако после того, как стилисты «Модного приговора» переодели Людмилу, ее молодой человек тут же пересмотрел свои принципы и сразу же сделал любимой предложение.

Ранее сообщалось, что известный певец Сергей Лазарев привел мать на шоу «Модный приговор». Валентине Викторовне сделали стильную прическу, макияж, подобрали модное черное пальто и сумочку. Судя по фото, женщина оказалась вполне довольна результатом.