Депутат Госдумы не считает киберспорт полноценной альтернативой традиционному

Санкт-Петербург. 27 апреля. Киберспорт не сможет стать полноценной альтернативой традиционному спорту, но имеет хорошие перспективы на фоне всеобщей самоизоляции. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Сергей Кривоносов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Я считаю, что весь мир в связи с пандемией немножко меняется, и как будет дальше, никто не может точно сказать. Конечно, компьютерный спорт на сегодняшний день не может быть полной альтернативой традиционному спорту, если мы говорим о здоровье нации, и занятия спортом на свежем воздухе – это, очевидно, другое. Но с учетом сегодняшней ситуации мы понимаем, что это тоже может быть в определенный момент альтернативой», — отметил депутат.
По его словам, сейчас появляются и смешанные виды спорта – например, гонки дронов, а шахматные турниры проводятся онлайн из-за пандемии коронавируса.
«В ближайшее время о деньгах для киберспорта вряд ли может идти речь. У нас сейчас сами знаете какая ситуация, нужно в первую очередь поддерживать людей, задействованных в основных направлениях спорта. Но создание условий для дальнейшего развития в цивилизованных рамках, скорее всего, необходимо», — добавил Кривоносов.