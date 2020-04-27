Депутат Госдумы не считает киберспорт полноценной альтернативой традиционному

Санкт-Петербург. 27 апреля. Киберспорт не сможет стать полноценной альтернативой традиционному спорту, но имеет хорошие перспективы на фоне всеобщей самоизоляции. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Сергей Кривоносов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я считаю, что весь мир в связи с пандемией немножко меняется, и как будет дальше, никто не может точно сказать. Конечно, компьютерный спорт на сегодняшний день не может быть полной альтернативой традиционному спорту, если мы говорим о здоровье нации, и занятия спортом на свежем воздухе – это, очевидно, другое. Но с учетом сегодняшней ситуации мы понимаем, что это тоже может быть в определенный момент альтернативой», — отметил депутат.

По его словам, сейчас появляются и смешанные виды спорта – например, гонки дронов, а шахматные турниры проводятся онлайн из-за пандемии коронавируса.