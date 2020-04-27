Мясников заявил о продлении карантина в России

Москва, 27 апреля. Известный телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что карантинные меры в России будут продлены.

В эфире программы «Спасибо, доктор!» Мясников подчеркнул, что другого решения в сложившейся ситуации ожидать не стоит.

«Мы все понимаем, что карантин продлят на определенное время, недели на две. Не надо ждать ни заявления Владимира Владимировича [Путина, президента РФ], ни решения правительства. Это, к сожалению, решение коронавируса», — сказал он.

По словам врача, при приросте в шесть тысяч зараженных в день речи о смягчении ограничительных мер быть не может.

Мясников предположил, что ситуация с коронавирусом в РФ начнет позитивно меняться в течение ближайших двух недель, поскольку за это время в стране пройдет необходимый период эпидемии, после которого она пойдет на спад.

«Мы видим по другим странам, по другим городам, что свои 2,5 — 3 месяца [от начала эпидемии] проходит. У нас вот: февраль, март, апрель — как раз вопрос идет об этих двух неделях», — добавил медик.

Он призвал россиян набраться терпения и подождать.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 6198 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. За предыдущие сутки был зафиксирован 6361 случай в 83 субъектах страны.

Общее число пациентов с COVID-19 в России 27 апреля увеличилось до 87147. Страна еще не вышла на плато. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил схожее с доктором Мясниковым мнение, что Россия достигнет его в середине мая, и уже в июне ситуация улучшится.