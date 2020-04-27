Сирия, 27 апреля. В Дамаске авиаудар ВВС Израиля ранил и убил семь человек. На востоке Дейр-эз-Зора пропали двое военнослужащих международной коалиции. На севере Алеппо шесть боевиков «Сирийской национальной армии» подорвались при установке СВУ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Международная коалиция: при нападении неизвестных лишилась двух военнослужащих на востоке Дейр-эз-Зора и провела патрулирование на севере Хасаки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): понесла потери на севере Алеппо при детонации СВУ.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в совершении нападения на автомобиль ВС США в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Поступили новые сведения о жертвах ракетного удара со стороны ВВС Израиля по позициям сирийских военнослужащих и бойцов «Хезболлы» в пригороде Дамаска. Как передает сирийское новостное агентство SANA сообщает, что в ходе бомбардировки несколько снарядов упали на жилые дома в окрестных поселениях Аль-Хаджира и Аль-Адилия, в результате чего 3 человека погибли, 4 получили ранения, среди которых один ребенок. Обстрел также повлек обрушение нескольких жилых домов. Напомним, что сегодня ночью системы ПВО сирийской армии перехватили несколько снарядов, выпущенных израильской армией из воздушного пространства Ливана.

Провинция Алеппо

Сообщается, что к западу от города Айн аль-Араб (Кобани) был замечен совместный российско-турецкий патруль военной полиции. В составе конвоя были замечены бронированные автомобили турецкой армии модели Kirbi, российские сотрудники военной полиции прибыли на «Тиграх». Как сообщает агентство Rojava Network, конвой направился на север провинции.

Источник также сообщил, что на трассе, ведущей к городу Африн, погиб один боевик и еще пятеро были ранены в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. По данным источника, боевики «Сирийской национальной армии» совершили фатальную ошибку при попытке установить СВУ на обочине дороги.

Провинция Дейр-эз-Зор

Разведывательный беспилотник ВС США был замечен на востоке провинции. По данным агентства Masar Press Net, дрон провел воздушную разведку в воздушном пространстве в зоне оккупации «Демократических сил Сирии».

Источник в социальной сети Twitter @ MIG29 сообщил, что на востоке провинции без вести пропали двое американских солдат после нападения группы неизвестных на их автомобиль. В нападении на патруль международной коалиции подозревают террористов запрещенного в РФ «Исламского государства», которые укрываются в пустынной местности. Пока что дополнительной информации о пропавших военнослужащих не поступало.

Провинция Хасака

Агентство Aleppo AMC передает со ссылкой на местные источники, что патруль военной полиции ВС США проследовал через город Дербасия и был замечен при патрулировании на севере провинции. Источник в сети Twitter @AnbaSyria сообщает, что к поселению Тель-Байдар, где расположена также военная база коалиции, прибыл очередной конвой с боеприпасами и грузом материально-технического обеспечения.

Агентство Deir Ezzor сообщило, что в лагере беженцев «Аль-Хол» несколько вооруженных ножами человек напали на иракского беженца и его жену, серьезно ранив обоих. Наиболее вероятно, что за эту попытку покушения несут ответственность родственники террористов ИГ. Всего в подконтрольном боевикам SDF лагере содержатся около 11 тысяч жен и родственников террористов. На них также возлагают вину за серию поджогов в пятом секторе лагеря и нападений на охранников и других жителей лагеря.

1 Организация запрещена на территории РФ.