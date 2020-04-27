Матвиенко объяснила, почему заседания Совфеда нельзя проводить онлайн

Москва, 27 апреля. Совет Федерации не планирует переводить пленарные заседания в режим видеоконференции. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы не планируем проводить пленарные заседания в режиме видеоконференции. Однако многие наши мероприятия уже давно проходят онлайн», — сказала спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, для того, чтобы пленарные заседания палаты проводились дистанционно, нужно вносить соответствующие изменения в законодательство и нормативные акты.

«Однако в конституции четко сказано, что заседания парламента проводятся открыто. Мы также не можем себе позволить в таком режиме организовывать голосование парламентариев. Я не вижу в этом острой необходимости», — добавила Матвиенко.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире. Согласно последним данным, в России зарегистрировано 87147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.