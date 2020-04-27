Онколог Смирнова дала рекомендации для улучшения работы кишечника

Москва, 27 апреля. Проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала, каким рекомендациям нужно следовать, чтобы наладить работу кишечника. Список советов она опубликовала на своей странице в Instagram.

Утром Смирнова рекомендует выпивать натощак стакан воды без добавок и сделать легкие упражнения, чтобы простимулировать работу кишечника. Завтрак должен состоять из белков и медленных углеводов, например, яиц и каши. Также следует добавить овощи. Обед должен стать самым массивным приемом пищи и так же, как и завтрак, содержать белки и медленные углеводы.

«Идеальный обед — нежирный суп, мясо/рыба, салат из свежих овощей, винегрет», — рассказала врач.

Из вечернего меню лучше исключить сложные гарниры: макароны, рис и гречу. Основой ужина должен стать белок, например, куриное филе. К нему можно добавить запеченную цветную капусту или овощное рагу.

В качестве перекусов Смирнова рекомендовала выбирать запеченные яблоки, кефир с сухофруктами или фруктовый салат с несладким йогуртом. На ночь врач советует выпивать стакан свежего кефира или йогурта, пишет «ФедералПресс».

Также онколог напомнила о необходимости выпивать два литра воды в день, при этом она призвала тех, кто пьет мало жидкости, увеличивать объем постепенно. Кроме того, Смирнова отметила, что фрукты и овощи можно подвергать термической обработке, если организм плохо реагирует на свежие продукты. При этом проктолог отметила, что если проблемы с кишечником не корректируются диетой, необходимо пройти обследование у специалиста.

Ранее диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на голодный желудок. Эксперты посоветовали не есть в таких случаях фрукты, так как они не смогут утолить голод и содержат много сахара, пишет «Газета Кемерова».