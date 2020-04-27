Правительство РФ расширило перечень лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями

Москва, 27 апреля. Правительство России изменило список лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Расширен перечень лекарственных препаратов, предназначенных для больных тяжелыми заболеваниями», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Больные с апластической неуточненной анемией смогут получать препарат «Циклоспорин», а пациенты с наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лобильного) и X (Стюарта-Прауэра) будут обеспечены препаратом «Эптаког альфа», уточняется в документе.

Мишустин ранее поручил Минздраву РФ совместно с Росздравнадзором следить за тем, чтобы в период пандемии коронавируса не было отказов в оказании медицинской помощи людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Премьер-министр отметил, что с 1 января этого года в список больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств, добавились люди с дефицитом факторов свертывания крови и апластической анемией. На закупку нужных им препаратов власти предусмотрели в федеральном бюджете дополнительно два миллиарда рублей.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что в стране нет препаратов, зарегистрированных для лечения коронавируса нового типа у детей, поэтому назначение должно быть обосновано врачебной комиссией и учитывать положения действующих нормативных актов, регламентирующих назначение лекарственной терапии.