Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, комментируя премьеру художественного фильма «Шугалей», отметил, что картина повествует о том, что сейчас происходит в Ливии. Он напомнил, что до 2011 года эта североафриканская страна была самым богатым государством Африки, с которым считались другие страны. Однако после того, как началась внешняя демократизация и был убит легитимный лидер Ливии Муаммар Каддафи, страна погрузилась в кризис.

«Самым важным для нас является то, что двое российских социологов с 17 мая прошлого года находятся в тюрьме «Митига». Сейчас о главном — при нашем участии снят художественный фильм «Шугалей». Первого мая на телеканале НТВ в 21.00 состоится его премьера. Это не просто фильм, когда пишут «Основано на реальных событиях». Это про то, что происходит с нами здесь и сейчас», — подчеркнул Малькевич.

Председатель Общественной палаты сообщил, что уже видел материалы ленты. По его словам, фильм получился очень качественным и динамичным, несмотря на тяжелые сцены.

«Я видел материалы фильма — это очень сильное динамичное остросюжетное кино, которое рассказывает о том, что реально происходит в Ливии и о том, что бывает, когда террористы оказываются у власти. Там много тяжелых сцен, которые не всем будут понятны и приятны, потому что у ФЗНЦ масса материала, к сожалению, о том, как люди живут в тюрьме «Митига»: пытки, измывательства, истязания заключенных, кинематографисты по возможности корректно показали это», — добавил глава ФЗНЦ.

Исполнителем главной роли стал Кирилл Полухин, известный российский актер. Перед участием в съемках он собрал информацию о Максиме Шугалее, год назад возглавившем исследовательскую работу в Ливии.

«Чтобы еще большую интригу «поддать» — саундрек у фильма неплохой, одна известная рок-группа для съемок фильма перезаписала очень хорошую песню. Коллеги спрашивали меня, кто играет Александра Малькевича, ведь я возглавляю ФЗНЦ. Есть там такой герой, исполняет эту роль актер Дмитрий Сутырин», — продолжил председатель ОП.

В завершение Малькевич отметил, что у фильма открытый финал. Он выразил надежду, что лента станет еще одним важным и значимым шагом, может быть, последним, на пути освобождения россиян.