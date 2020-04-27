Путин поручил обеспечить безопасность сотрудников МЧС

Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить максимальную безопасность сотрудников МЧС, которые будут бороться с паводками и пожарами на фоне распространения коронавируса.

«Знаю, что наши спасатели работают профессионально, мужественно, если нужно — смело, готовы выполнить свой долг в любых условиях, если нужно — пойдут на риск ради других, но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры», — отметил Путин на совещании по ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ.

Глава государства поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности спасателей, работников всех ведомств и служб и волонтеров, которые будут задействованы в борьбе со стихийными бедствиями.

По данным на 27 апреля, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 87147, за минувшие сутки было выявлено 6198 новых случаев заражения. Количество летальных случаев увеличилось на 50 за сутки и достигло 794.

Министр МЧС России Евгений Зиничев заявил, что опасность паводков и пожаров в регионах накладывается на распространение коронавируса. Он отметил, что циклические природные явления развиваются предсказуемо. С начала года в стране зафиксировали 68 чрезвычайных ситуаций, спасено более 30 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что 43 субъекта России уже пережили весеннее половодье. Однако теперь ухудшается лесопожарная обстановка. МЧС считает пожароопасный сезон «открытым» в 63 субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка складывается на территории субъектов ДФО, СФО, ЮФО.

Ранее в МЧС сообщили о резком осложнении пожароопасной обстановки в Новосибирской области. По данным ведомства, жаркая погода без осадков и шквалистый ветер способствуют быстрому распространению огня. Основная причина новых очагов — человеческий фактор.