Тархуна подверглась очередным обстрелам боевиков ПНС

Триполи, 27 апреля. Террористические группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вновь обстреляли город Тархуну, несмотря на гуманитарное перемирие, введенное в стране.

Боевики ПНС задействовали авиацию и наземные силы для удара по Тархуне, которую им не удалось захватить после серии массированных атак. Пользователь Twitter сообщил о нападении ПНС на Тархуну с использованием БПЛА, ударивших по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА). Террористы также задействовали артиллерию для обстрела города. Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари ранее подчеркивал, что Тархуна находится под защитой армии Хафтара, готовой противостоять любым атакам со стороны ПНС.

К югу от Триполи в районах Машруа аль-Хадба и Абу Салим наблюдаются ожесточенные бои, радикалы ПНС поддержали нападение минометным обстрелом. СМИ сообщили о возобновлении работы артиллерии ПНС, расположенной в парке Ан-Наср.

К востоку от ливийской столицы бандформирования обстреляли пригород Кастельверде, большая часть снарядов попала в жилые кварталы.

Вооруженные провокации боевиков ПНС происходят на фоне заявления ЛНА о готовности соблюдать перемирие. Террористы даже не скрывают того, что прекращение огня их не интересует. Так, главарь резервных сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Насер Аммар ранее заявил о намерении проигнорировать призыв сложить оружие и подготовке новых атак на позиции армии Хафтара.