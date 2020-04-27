Власти Фиджи не дали самолету «UTair» забрать россиян

Сува, 27 апреля. Власти Фиджи не позволили самолету авиакомпании «UTair» совершить посадку в аэропорту Нанди. Лайнер должен был забрать 26 находящихся на островах россиян.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

«В этой связи активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину»,— говорилось в сообщении.

Известно, что в Россию должны были улететь жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Конечным пунктом самолета «UTair» был Сургут. При этом во время полета воздушное судно должно было сделать остановку в Денпасар (Бали, Индонезия) и Бангкоке (Таиланд), чтобы забрать находившихся там граждан РФ.