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Власти Фиджи не дали самолету «UTair» забрать россиян

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Власти Фиджи не дали самолету «UTair» забрать россиянСува, 27 апреля. Власти Фиджи не позволили самолету авиакомпании «UTair» совершить посадку в аэропорту Нанди. Лайнер должен был забрать 26 находящихся на островах россиян.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

«В этой связи активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину»,— говорилось в сообщении.

Известно, что в Россию должны были улететь жители  ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Конечным пунктом самолета «UTair» был Сургут. При этом во время полета воздушное судно должно было сделать остановку в Денпасар (Бали, Индонезия) и Бангкоке (Таиланд), чтобы забрать находившихся там граждан РФ. 

Власти Фиджи не дали самолету «UTair» забрать россиян

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