Корабль с голландскими школьниками вернулся домой. ФАН-ТВ

Семь тысяч километров по водным просторам преодолели школьники из Нидерландов. Парусный корабль, который застрял в Карибском море из-за пандемии коронавируса, пришвартовался в порту Харлинген. На его борту 25 подростков. Им от 14 до 17 лет. Ребята под руководством опытных моряков и преподавателей обучались мореплаванию. Планировалось, что морское путешествие продлится от двух до четырех недель. Корабль должен был прибыть в столицу Кубы Гавану, а оттуда школьники отправились бы домой уже на самолете. Однако, эпидемия коронавируса скорректировала планы. О ней стало известно в середине путешествия. Самолеты отменили. И организаторы приняли решение вернуться домой на корабле. На это у них ушло пять недель. Корабль прибыл в порт Нидерландов. На берегу школьников встречали родные.

«Я научилась многому. Не только мореплаванию, но и немного научилась готовить. Это совсем другие, но очень классные ощущения, иногда было тяжеловато», - рассказывает школьница Флор Херкманс.