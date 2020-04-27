Осташко объяснил, чего боится Запад, развязавший при помощи Google войну против ФАН

Запад при помощи Google фактически объявил войну Федеральному агентству новостей, заблокировав YouTube-аккаунт ФАН. Эти действия можно воспринимать как признание Западом заслуг ФАН в донесении правды до самой широкой аудитории, считает политический аналитик Руслан Осташко.

«Давайте честно скажем: на медиахолдинг «Патриот» и на ФАН сегодня идет серьезное давление со стороны Запада, — отметил Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, именно ФАН одним из первых начал подробно освещать события, которые происходят не только в России, уделяя значительное место международной проблематике и при этом показывая истинное лицо Запада. Это касается событий в Сирии, в Ливии, в ЦАР и так далее. Все расследования, которые ведет ФАН, Западу, естественно, крайне неприятны. Нельзя сказать, что ваше издание как-то мегасильно на них влияет, но они чувствуют тренд и боятся роста этого влияния».

Кроме того, у Запада уже есть негативный для них опыт, когда они фактически прошляпили рост популярности у западной аудитории канала RT, считает политолог.

«А теперь Запад боится так же профукать ФАН, боится, что благодаря Федеральному агентству новостей появился еще один мощный рычаг влияния на западную аудиторию», — говорит Осташко.

Цензура Google как признание заслуг

При этом все действия Запада по «нейтрализации» ФАН идут полностью вразрез с принципами свободы слова, отмечает аналитик. На этом фоне особенно цинично выглядят различные зарубежные «рейтинги», согласно которым Россия по уровню свободы СМИ якобы находится в середине второй сотни.

«Они нас обвиняют в нарушении свободы слова, но, посмотрите, есть ли на Западе хоть одно СМИ, которое по уровню ненависти к собственной стране сравнилось бы с такими российскими изданиями, как «Новая газета» и «Эхо Москвы»? — говорит Осташко. — А у нас эти издания спокойно вещают, имеют значительную аудиторию, их приглашают на официальные пресс-конференции и брифинги. На Западе мы такого не найдем, там таких СМИ объективно не существует. Нет ни одной западной страны, где бы существовали крупные средства массовой информации, которые совершенно спокойно и легально работали бы, получая чуть ли государственное финансирование, и которые при этом бы так ненавидели собственную страну. У нас, к сожалению, такие СМИ есть».

Поэтому не Западу учить Россию свободе слова, считает собеседник ФАН. А, что касается репрессий со стороны Google, то это можно воспринимать как своего рода «признание заслуг», подчеркивает политолог.

«Ко всем этим блокировкам надо относиться как к признанию достижений Федерального агентства новостей. Они считают существование ФАН серьезным для себя риском, который может повлиять на информационное пространство Запада. Поэтому они пытаются купировать эти риски на ранней стадии, чтобы не допустить роста влияния ФАН. На мой взгляд, это достаточно очевидные вещи», — резюмировал Руслан Осташко.

При этом политолог подчеркнул, что незаконность действий корпорации Google очевидна, и с этим необходимо бороться.

Избирательность носит антироссийский характер

Ранее блокировку Google-аккаунта ФАН осудила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наблюдается наличие цензуры и преследование неугодных медиаресурсов в Интернете, — заявила Захарова. — Свежий пример: блокировка корпорацией Google аккаунта Федерального агентства новостей и связанного с ним аккаунта в YouTube, в результате чего были удалены десятки тысяч документальных фильмов и репортажей агентства».

Захарова обратила внимание, что Google действует крайне избирательно, причем эта «избирательность» носит явно антироссийский характер: так, скандально известный украинский сайт «Миротворец» продолжает спокойно работать.

«Он (сайт «Миротворец») продолжает успешно функционировать на американских серверах, неся прямую угрозу всем журналистам, включенным в его базу, — отметила Захарова. — Но это, видимо, какая-то особая тема для США: никакой угрозы этом они не видят».

По словам Захаровой, Россия ожидает от США «не показной заботы о свободе слова во всем мире, а конкретных действий».

Google превратился в цензора

России необходимо всеми силами бороться с цензурой со стороны Google, в том числе в суде, а при необходимости — принимать более жесткие меры. Так на блокировку ФАН отреагировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Google, по сути, превратился в цензора, даже похлеще, чем в советские времена. У нас никогда не позволяли себе такого, что позволяет Google», — заявил Джабаров в комментарии ФАН.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос в Роскомнадзор в связи с блокировкой ФАН на принадлежащем Google крупнейшем видеохостинге. Запрос был отправлен на имя руководителя РКН Андрея Липова.

«Очевидно, что компания Google нарушила положения статьи 1 («свобода информации») Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», — говорится в обращении депутата.

Федоров призвал РКН «принять предусмотренные законом меры в соответствии с компетенцией». Ранее депутат неоднократно заявлял, что Google является агентом иностранного влияния, открыто действующим на территории РФ.

Напомним, в ночь на 17 апреля американская компания Google заблокировала аккаунт ФАН в YouTube под предлогом якобы имевшихся «нарушений», суть которых так и не была разъяснена. Отметим, ФАН всегда строго придерживается всех норм и правил как российского, так и международного законодательства, а также строго выполняет пользовательские соглашения на интернет-ресурсах.

Ранее атаке со стороны Google неоднократно подвергались телеканал RT и другие российские СМИ. Так, например, на YouTube-канале НТВ без объяснения причин было заблокировано видеообращение президента РФ Владимира Путина, набравшее на тот момент более двух миллионов просмотров.