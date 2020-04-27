Цены на вторичное жилье в России могут упасть на 15%

Москва, 27 апреля. В апреле 2020 года цены на вторичную жилую недвижимость в российских городах начали падать — впервые с 2017 года. Об этом рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — подчеркнул эксперт.

По его словам, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1–0,2% каждую неделю. По данным ТАСС, снижение цены зафиксировано в Новосибирске, Тюмени, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске и других городах. Специалист объяснил, что владельцы квартир соглашаются на скидки из-за снизившегося спроса на жилье.

Средний размер дисконта — 4–5%, однако в некоторых случаях он может достигать и 25–30%. По мнению Хусаинова, в 2020 году вторичная недвижимость еще подешевеет.

«Ожидаем падения цен на вторичную недвижимость со второй половины марта на уровне 5-15% в зависимости от региона, дальнейшего развития ситуации с COVID-19 и ценами на нефть, 15% — после решения Центробанка о снижении ключевой ставки», — сказал специалист.

Ранее Росстат оценил реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе-марте 2020 года. Реальные располагаемые денежные доходы (скорректированные на инфляцию доходы за вычетом обязательных платежей) россиян в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с январем-мартом 2019 года.

По итогам первого квартала текущего года рост потребительских цен в России составил 2,4% в годовом выражении, по продовольственным товарам показатель составил 2%. Среднедушевые ежемесячные денежные доходы россиян оцениваются Росстатом в 31,2 тысячи рублей.

Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова отметила, что в январе-марте еще не в полной мере проявилось влияние ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса. По ее мнению, снижение доходов объясняется ослаблением рубля из-за обвала на нефтяном рынке.

Профессор РЭШ Олег Шибанов полагает, что в первом квартале главные проблемы были сосредоточены в предпринимательских доходах и доходах от финансовых операций.

Как ранее писало RT, аналитики федерального портала «Мир квартир» заявили о повышении цен на жильё в российских городах по итогам первого квартала 2020 года.