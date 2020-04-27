Джонсон обратился к британцам после выздоровления от коронавируса

Лондон, 27 апреля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям королевства с новым заявлением после выздоровления от коронавируса, сообщил таблоид The Sun.

Джонсон заявил, что правительство не начнет смягчать карантинные меры слишком быстро, поскольку риски в связи с пандемией сейчас максимально велики для Британии.

«Я знаю, что это тяжело. Я хочу перезапустить экономику так скоро, как только возможно, — отметил Джонсон. — Но я отказываюсь пренебречь жертвами, которые уже принесли британцы, и рискнуть спровоцировать второй пик».

По его словам, вторая волна эпидемии принесет не только новые случаи заражения и летальных исходов, но и приведет к экономической катастрофе, поскольку придется остановить экономику в государстве. Тогда ущерб экономике будет более долгосрочным и тяжелым, констатировал Джонсон.

Он поблагодарил британцев за упорство и мужество, а также за благоразумие, альтруизм, чувство единства, и отметил, что борьба с пандемией коронавируса еще не закончена.

Борис Джонсон 27 марта сообщил, что заразился коронавирусом. Спустя десять дней политика доставили в больницу, затем состояние Джонсона ухудшалось, его перевели в отделение интенсивной терапии. 13 апреля премьер-министра Великобритании выписали из больницы.