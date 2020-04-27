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Киркоров рассказал, за что выгнал Костюшкина из «Маски»

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Киркоров рассказал, за что выгнал Костюшкина из «Маски»

Москва, 27 апреля. Известный певец Филипп Киркоров рассказал, почему он решил выгнать из программы «Маска» Стаса Костюшкина, который появился на шоу в костюме Мороженого.

Король российской эстрады, который является одним из членов жюри, признался, что движения в костюме Костюшкину явно давались нелегко, поэтому решение отстранить артиста следует воспринимать как акт милосердия.

«Мне стало его физически жалко. Он в этом костюме так тяжело ходил. Видно было, что ему трудно в нем выступать. Я его пожалел. Мы еще не вошли в кураж «Маски», поэтому избавились от Костюшкина», — отметил Киркоров.

Примечательно, что костюм Мороженого, который сыграл роковую роль, Костюшкин выбрал сам. Редакторы также предлагали на выбор костюм мешка и ящика, однако певец предпочел более яркий образ, ассоциирующийся с положительными эмоциями.

Отметим, что имена участников игры держатся в строжайшем секрете. Если кто-то из персонала проговорится в разговоре с членами жюри, ему выставят штраф на 3 млн рублей.

Шоу «Маска» было запущено относительно недавно, но уже успело набрать популярность. Его участники должны исполнять песни, будучи одетыми в непроницаемые костюмы с закрытым лицом, а задача жюри — угадать, кто перед ними. Для этого они должны задействовать все свои знания о российской эстраде, поскольку ориентироваться им придется только на рост человека, его движения и голос. 
 

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