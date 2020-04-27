Лавров сообщил о признательности Трампа России за помощь в борьбе с коронавирусом

Москва, 27 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о признательности президента США Дональда Трампа за оказанную Россией помощь в борьбе с коронавирусом и его готовности ответной поддержки в случае необходимости.

Ранее российская сторона направила в Нью-Йорк самолет Ан-124 «Руслан» с медицинским оборудованием для США​​​, напоминает телеканал «360». Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщал, что борт доставил необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы. Дипломат также выразил уверенность, что при необходимости Штаты тоже окажут России содействие.

Лавров напомнил, что помощь в период пандемии обсуждалась главами двух стран.

«Президент Трамп сказал, что приветствовал бы такую возможность. Затем, в ходе еще одного телефонного разговора на прошлой неделе сказал, что он признателен, и Соединенные Штаты будут готовы, когда у них такие возможности появятся, оказывать нам содействие», — сообщил министр.

По словам главы российского МИД, международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом может улучшить климат и в других сферах.

«Наверное, это все будет создавать более благоприятную атмосферу для того, чтобы нормально сотрудничать и не пытаться друг друга обвинять во всех смертных грехах. Но цель, которая стояла перед нами, перед президентом Путиным при принятии решения о направлении нашего содействия, была исключительно гуманитарной, предполагала решить задачу помочь людям», — отметил он.

В настоящее время США являются лидерами в мире по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, количество больных с COVID-19 в стране превысило 987 тысяч человек, более 55 тысяч инфицированных погибли.