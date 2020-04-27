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Путин потребовал от каждого региона оперативной реакции на любое ЧП

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Путин потребовал от каждого региона оперативной реакции на любое ЧПМосква, 27 апреля. Каждый регион должен быть полностью готов реагировать на любое ЧП, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас все усилия, прежде всего, сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей», — подчеркнул глава государства.

В связи с этим глава государства поставил задачу обеспечить полную готовность всех регионов реагировать на любое чрезвычайное происшествие. В частности, речь шла о паводках и природных пожарах.

Путин обратил внимание, что на Дальнем Востоке и в Сибири обстановка уже достаточно сложная. Кроме того, президент потребовал, чтобы материальная поддержка пострадавшим при стихийных бедствиях оказывалась незамедлительно. 

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