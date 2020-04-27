Асад обеспечивает защиту граждан от притеснений боевиков, усиливая полицию в Сирии

Открытие новых отделов полиции и совместная работа служб безопасности с армейскими подразделениями — как команда Башара Асада обеспечивает мирную жизнь на освобожденных от боевиков территориях, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Кошкин.

Усиление сил полиции

Руководство сирийской полиции отчиталось о начале работы нового штаба в населенном пункте Хан-Шейхун, который расположен на юге провинции Идлиб. Соответствующую информацию передает сирийское информационное агентство SANA.

Согласно заявлению губернатора Идлиба Мохаммеда Фади Саадуна, главной целью сотрудников полиции в Хан-Шейхуне станет обеспечение порядка на территории населенного пункта, а также помощь в налаживании мирной жизни в других городах и поселках на юге Идлиба. Как замечает Саадун, в ближайшее время планируется усиление органов безопасности и в других населенных пунктах, которые были ранее освобождены «Сирийской арабской армией» от террористов.

Отметим, что сам Хан-Шейхун был освобожден бойцами правительственной армии в августе 2019 года. Спустя несколько недель в населенном пункте начала работа по восстановлению объектов инфраструктуры и налаживанию мирной жизни.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РУЭ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, какие задачи стоят перед сотрудниками органов безопасности на освобожденных недавно землях Идлиба.

Обеспечение безопасности

Как замечает собеседник ФАН, службы безопасности на освобожденных от боевиков территориях в Сирии должны быть готовы к многовекторной профильной деятельности, ведь нужно как бороться с радикальными джихадистами, так и содействовать гражданским институтам для обеспечения порядка.

«Сейчас не исключается совместные усилия сотрудников полиции и представителей правительственной армии для обеспечения безопасности на занимаемых территориях. Необходимо понимать, что сейчас службы безопасности вынуждены в большей мере обучать новых сотрудников. Это переходный период, в который целесообразное совместная работа. Бойцы правительственной армии доказали преданность своей стране, и они могут помочь построить нормальные отношения в обществе в мирное время», — говорит эксперт.

Цели сирийского правительства

По словам Андрея Кошкина, развитие объектов инфраструктуры, в том числе связанных с обеспечением безопасности мирного населения, отлично показывает цели легитимного правительства Сирии.

«Президент Башар Асад является законно избранным президентом, и мы видим, что он нацелен на переведение вооруженного конфликта, длящегося в стране с 2011 года, в плоскость политического урегулирования и восстановления Сирии с задействованием союзников вроде России. Открытие объектов инфраструктуры для обеспечения безопасности жизни населения — это шаг, который свидетельствует об истинных намерениях власти», — говорит собеседник ФАН.

Как замечает эксперт, сирийское правительство хочет как можно скорее обеспечить максимальную защиту граждан от возможных притеснений со стороны радикальных элементов, чтобы нормально развивать социальные объекты и экономику в целом.