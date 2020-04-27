Песков назвал «уткой» сообщение о попытке отравления чешских чиновников

Москва, 27 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию чешского журнала Respekt, заявившего, что в Чехию якобы прибыл сотрудник российских спецслужб с ядом, чтобы отравить местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу.

«Мы вообще не в курсе этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, что расследовали. Похоже на очередную «утку», — передает слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отмечает «Царьград», в своей публикации чешские журналисты ссылались лишь на анонимные источники. По данным Respekt, три недели назад в аэропорт Праги будто бы прибыл некий человек с российским дипломатическим паспортом. Сотрудники журнала пишут, что этого россиянина якобы доставили в посольство РФ на автомобиле российского дипкорпуса, при этом прилетевший мог перевозить в багаже яд рицин. Чешские журналисты считают, что этот яд будто бы предназначался для главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба, которым в день прибытия россиянина обеспечили усиленную охрану.

Напомним, решение о сносе памятника советскому маршалу Коневу власти района Прага-6 приняли еще в сентябре прошлого года. Монумент демонтировали 3 апреля этого года. Коларж заявлял, что памятник передадут в музей истории ХХ века.