Швыткин уверен, что страны ЕС не могут попросить помощи у РФ из-за боязни санкций США

Москва, 27 апреля. США продолжают информационную войну против России, запрещая подопечным странам Евросоюза просить помощи у России, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что некоторые страны Европы не имеют возможности последовать примеру Италии и попросить у России помощь в борьбе с коронавирусом. Причиной тому является позиция «старшего товарища», который выступает против взаимодействия с Москвой.

«Целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи. <…> Им просто не разрешают делать этого «старшие товарищи», — сообщил Лавров.

Швыткин уверен, что некоторые страны Европы действительно проводят политику с оглядкой на «старшего товарища» — США. Они не могут просить у РФ помощи в связи с коронавирусом из-за боязни санкций.

«Эти страны являются придатком США. Они не против помощи, но боятся», — добавил депутат в комментарии «Инфореактору».

Швыткин назвал давление США на европейские страны продолжением информационной войны против РФ. По словам парламентария, власти европейских стран стараются показать населению, что якобы не могут пойти и попросить у РФ помощи. Однако они жертвуют здоровьем своих граждан ради политических амбиций Вашингтона.

«Жители этих европейских стран убеждаются, что их власти проводят не самостоятельную политику в интересах этих государств, а политику, скажем так, «в интересах старших товарищей», — добавил депутат.

Италия сегодня находится на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране официально зарегистрировано 197 тысяч случаев. Когда ситуация в стране приняла катастрофический характер, Россия направила в Италию самолеты с медицинским оборудованием и специалистами — военными врачами и вирусологами.