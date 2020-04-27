Частицы РНК коронавируса нашли в атмосфере городов Италии

Рим, 27 апреля. Ученые обнаружили следы РНК (рибонуклеиновую кислоту) вируса SARS-Cov-2 в атмосферной взвеси итальянских городов. Это поможет проанализировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Доказательств того, что коронавирусом можно заразиться путем вдыхания частиц РНК коронавируса, пока нет. Ученые пояснили, что следы вируса были найдены на поверхности ультрадисперсных твердых частиц PM10.

Исследователи Итальянской ассоциации медицины окружающей среды отметили, что забор образцов происходил в провинции Бергамо. Однако вирусная нагрузка атмосферной взвеси мала для заражения, пишет Planet Today.

Вирусолог Фабрицио Прельяско добавил, что сейчас специалисты анализируют возможность распространения заболевания по воздуху через частицы РНК коронавируса.

Напомним, что Италия вошла в число стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. По данным на 27 апреля, в стране зафиксировано более 197 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 26,6 тысяч человек, переболели почти 65 тысяч человек.

В больницах Италии по-прежнему находится более 106 тысяч человек, в критическом состоянии — две тысячи человек.

Напомним, что Россия направила в Италию самолет с медицинским оборудованием, лекарствами и врачами. Они помогали местным медикам в Бергамо.