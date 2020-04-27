Призывавшему нарушать самоизоляцию священнику на Урале запретили проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля. Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия (Николая Романова) права проповедовать за призыв нарушать режим самоизоляции и посещать храмы.

В Сети ранее появилась информация о том, что на Урале схиигумен Сергий, которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, во время проповеди обратился к прихожанам с не вполне уместным в период пандемии предложением. Он посоветовал верующим «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, сажать картошку», пока не настал голод.

Представители епархии подчеркнули, что заявление схиигумена не отражает ее позицию.

«Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать», — передает заявление «Царьград».

Священнику также запретили высказываться в публичном пространстве, что «более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», пишет НСН.

Напомним, что в мире в целом и в России в частности из-за распространения коронавируса нового типа сложилась весьма непростая санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Власти России приняли решение приостановить пассажирское сообщение с другими странами, отменить массовые мероприятия, в регионах ввели режим самоизоляции. Верующих настоятельно попросили воздержаться от посещения храмов, чтобы не способствовать распространению инфекции.

По последним данным, в стране зафиксировано более 87 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 7,3 тысячи пациентов удалось вылечить, 794 скончались.