Песков назвал срок выхода на плато по коронавирусу. События дня. ФАН-ТВ

Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 6198. Теперь общее количество заразившихся составляет 87 147 человек. Такие данные передает оперативный штаба. Больше всего заражений коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве — 2871, в Московской области зафиксировано 638. Далее идет Нижегородская область, там 207 новых пациентов. Скончались от коронавируса 794 человека, 50 за минувшие сутки. Отметим, что излечись 7346 человек, в том числе 579 выздоровели за последние 24 часа.

Песков дал прогноз по выходу на плато

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу. В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что критическая фаза в Италии и Испании продолжалась максимум полтора месяца.

«И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — объяснил пресс-секретарь президента.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что трудности не забудутся у тех, кто потерял близких или сам серьезно переболел. Каждому придется работать над тем, чтобы минимизировать последствия пандемии. Это, по его словам, будет непростым периодом, но он выразил уверенность, что жизнь вернется в нормальное русло.