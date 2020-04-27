Песков назвал срок выхода на плато по коронавирусу. События дня. ФАН-ТВ

6198 случаев заражения коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 6198. Теперь общее количество заразившихся составляет 87 147 человек. Такие данные передает оперативный штаба. Больше всего заражений коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве — 2871, в Московской области зафиксировано 638. Далее идет Нижегородская область, там 207 новых пациентов. Скончались от коронавируса 794 человека, 50 за минувшие сутки. Отметим, что излечись 7346 человек, в том числе 579 выздоровели за последние 24 часа.
Песков дал прогноз по выходу на плато
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу. В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что критическая фаза в Италии и Испании продолжалась максимум полтора месяца.
«И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — объяснил пресс-секретарь президента.
При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что трудности не забудутся у тех, кто потерял близких или сам серьезно переболел. Каждому придется работать над тем, чтобы минимизировать последствия пандемии. Это, по его словам, будет непростым периодом, но он выразил уверенность, что жизнь вернется в нормальное русло.
«Государству нужно будет помогать гражданам — и вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения», — пояснил Песков.
В Госдуме оценили перенос майских праздников
Перенос майских праздников на более поздний срок нанесет ущерб экономике. Так считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«Мы должны отдавать себе отчет, что дополнительный перенос — это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности. Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться», — заявил Нилов.
Его мнение поддержала член комитета Ольга Павлова. Она отметила, что переносить майские праздники не нужно, потому что это не просто выходные дни, а государственные праздники, приуроченные к памятным датам.
Нефтетанкеры скопились у берегов Калифорнии
У берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров. Об этом сообщила Береговая охрана США. С прошлой недели в акваторию прибывают новые суда. По данным газеты The Wall Street Journal, из-за перенасыщения рынка нефти в хранилищах на суше не хватает места. Трейдерам приходится арендовать танкеры, чтобы хранить сырье там. Похожая ситуация наблюдается у берегов Мальты и Южной Африки. Нефтехранилища быстро заполняются из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 млн баррелей.